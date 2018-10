Česko o Ester nepřijde! Ke konci přestřelky pomohla i schůzka s Jankem

Hrozba, že by český sport přišel o jednu ze svých největších hvězd, je zažehnána. Podpis na reprezentační smlouvě lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké sice stále chybí, ale mělo by jít jen o formalitu. Na podmínkách už se Svaz lyžařů ČR a agentura Sport Invest zastupující Ledeckou domluvily.

O víkendu startuje v rakouském Söldenu Světový pohár sjezdařů a olympijská vítězka v lyžařském super-G i snowboardovém paralelním obřím slalomu stále nemůže reprezentovat Česko. „Ale v pondělí došlo k dohodě, bude uzavřena na celý olympijský cyklus," mohl na tiskové konferenci oznámit předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

Bylo to dlouhé a hodně vyostřené jednání. Svaz pohrozil, že pokud Ledecká smlouvu nepodepíše do konce srpna, zastaví jí veškeré financování přípravy a vyzve k tomu i Duklu a Český olympijský výbor. Sport Invest označil praktiky svazu za vyděračské, otec šampiónky Janek Ledecký vyzval předsedu svazu Lukáše Sobotku k rezignaci a nevyloučil, že by jeho dcera mohla jezdit za jinou zemi.

Když se zdálo, že se situace uklidnila, šéfové úseku alpských disciplín Forejtek a snowboardingu Miroslav Schimmer poslali médiím prohlášení, že jednání byla ukončena, což jen o pár minut později předseda svazu Sobotka dementoval. Teď už snad byla válečná sekyra definitivně zakopána.

Pomůže juniorům

„Ester získala významnou marketingovou volnost a našemu úseku dohoda přinese významné finanční prostředky, které použijeme na přípravu juniorů," pochvaloval si Forejtek.

Jak se povedlo vyhrocenou situaci uklidnit? „V jednu chvíli jsme od jednání skutečně odstoupili, hrozilo vnitřní zborcení našeho úseku," tvrdí Forejtek. „Dva týdny jsme byli ve slepé uličce, nakonec jsem se spojil přímo s Ledeckými, Jankem a Zuzanou," vysvětluje.

Přestože úspěšný zpěvák a skladatel nemá svazové funkcionáře v oblibě, jednání prý proběhla v poklidu. „Známe se odmalička. Napsal jsem mu SMS, že bychom se měli sejít. Dvakrát jsme se potkali a domluvili. Docházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jak se jedná přes prostředníky, je to složité a zbytečně se to hrotilo," líčil Forejtek.

Dostane 800 tisíc

Jedním z hlavních sporných bodů jednání byla volnost výběru sponzorů Ledecké, pokud by byli ze stejného oboru jako partneři svazu. „I to se povedlo vyřešit ve prospěch všech stran, více to nemůžu komentovat," doplnil Forejtek.

Shoda panuje i ve využití reklamních ploch na kombinézách a financích na přípravu. Svaz by podle Forejtka měl na základě dohody získat minimálně 800 000 korun ročně.

Ledecká by se měla v SP na lyžích představit poprvé při úvodních rychlostních závodech v kanadském Lake Louise na přelomu listopadu a prosince.