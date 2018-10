Čekají od mě víc, než čeho jsem schopná, říká Ledecká. Na Hrad pro vyznamenání nepůjde

Doléhá na vás tlak větších očekávání?

Je pravda, že se často setkávám s tím, že se ode mě čeká víc, než jsem v tomto bodě kariéry schopná. Je to samozřejmě dané olympiádou, ale můj druhý nejlepší výsledek v super-G je 19. místo, to mě vrací zpět do reality. Doufám, že se na špičku dotáhnu co nejrychleji, ale jsem realistka a vím, že to bude trvat.

Ale i soustředění v Chile vás muselo nabít optimismem, když jste porážela i největší sjezdařské hvězdy…

Jedna věc jsou tréninky, druhá závody. Je to dobré znamení, ale pro mě je hlavní, že se trénink povedl a najezdila se spousta kilometrů.

Kolik času jste v přípravě věnovala snowboardingu?

Teď jsem se vrátila ze dvou týdnů v Itálii, mohla jsem využívat skútr, tak jsem zvládala i dvacet jízd za den. Testovali jsme materiál, zkoušeli nové věci v technice, a i když mám na prkně pořád spoustu rezerv, doufám, že budu v sezóně ještě o kus rychlejší.

Záda, s nimiž jste v minulosti laborovala, vás nebudou omezovat?

Musím zaklepat, drží. Budu na nich intenzivně pracovat se svým novým fyzioterapeutem a budeme trénovat tak, aby to tělu co nejmíň ubližovalo. Tomáš (trenér Bank) mě bude přibržďovat, i když jsem občas ke konci tréninku vzpurná…

V neděli byste měla převzít vyznamenání od prezidenta Zemana. Půjdete si pro něj? Váš otec Janek patřil ke kritikům současného prezidenta…

Osobně si ho nepřevezmu, protože budu na soustředění. Upřímně, doma jsme řešili, jestli je správné ho v současných podmínkách přijmout. Ale já to postavila tak, že mě na vyznamenání navrhl stát a občané za dlouhodobou reprezentaci. Toho si vážím a z této pozice ho přijmu.