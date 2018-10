Snowboard, nebo lyže? Zdá se, že je rozhodnuto. Já o tom nevím, diví se Ledecká

Poprvé se totiž mistrovství světa ve sjezdovém lyžování a snowboardingu dostalo do termínové kolize. Začátkem února se pojede o medaile na lyžích ve švédském Aare a na prkně v americkém Park City. Skloubit obě akce je nemožné.

Zkouší přesun

„Můj snowboardový trenér Justin Reiter už asi poosmé psal na naši federaci a snaží se posunout termín závodu, abych mohla jet obojí,“ přiznává Ledecká. „Když tak se budu muset rozhodnout, kam pojedu,“ říká.

Zprávy z jejího týmu naznačují, že už je rozhodnuto. „Ale já o tom nevím,“ dušuje se dvojnásobná šampiónka z Pchjongčchangu. Manažer Viktor Valta prohlásil, že prioritou by měl být lyžařský šampionát, s tím počítá i sjezdařský trenér Tomáš Bank.

„Loňská sezóna byla víc snowboardová kvůli olympiádě, tak se říkalo, že letos by měla být víc lyžařská. Je tak naplánovaná, možná si to Ester jen nechce připustit,“ říká úspěšný kouč, jenž se přitom sám informoval, zda by nešlo termínovou kolizi vyřešit.

I kolize mát pozitiva

„Na kongresu FIS jsem měl schůzku s ředitelem snowboardového Světového poháru a naznačil, že by se to mohlo posunout o týden před lyžařské mistrovství světa. Ale já si nejsem jistý, jestli by to bylo dobře,“ přiznává obavy, co by s Ledeckou nabitý program a dlouhý přelet udělaly.

„Myslím, že olympiáda ukázala, že kolize má i pozitivní stránky. Člověk se v pohodě připraví na ten jeden závod a nesnaží se stihnout všechno,“ dodává Bank. V průběhu sezóny ale plánuje Ledecká kombinovat oba své oblíbené sporty jako dosud.