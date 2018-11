Běhám jako slon, posteskla si česká jednička v bílé stopě. A tak kyčel zase zlobila

Chvilku si přišla, jako by se vrátila o rok zpátky. Zimní sezona za rohem a Petra Nováková opět dávala dohromady bolavou kyčel. „Nějaké lehké manko mám, ale jsem ráda, že to není dvouměsíční pauza jako minulý rok,“ hlásí přece jen s úlevou nejlepší česká běžkyně na lyžích posledních let, která by měla být spolu s Kateřinou Razýmovou (dříve Berouškovou) největší českou nadějí ve Světovém poháru.