Po Bauerovi s Koukalem zůstává u lyžování další české eso. Medailemi se nechlubí

Po minulé zimě ukončil kariéru a v 35 letech vybíral, jakou profesní cestou se vydat. „Pracoval jsem v IT segmentu a programoval stránky, zvažoval jsem i roli kondičního trenéra,“ popisuje. Pak ho ale oslovil nový kouč mužské reprezentace Vasil Husák. „Přišlo mi, že bychom si mohli rozumět, tak jsem nabídku přijal,“ vysvětluje.

Spravuje i Instagram

V nové roli se zatím rozkoukává. „Přechod je složitý. Teprve se do té toho dostávám. Od rána do večera se nezastavím, časově i psychiky je to náročné,“ přiznává Kožíšek, jenž se vedle trenérských povinnosti ujal i správy týmového Instagramu.

Světový pohár běžcům na lyžích začíná příští víkend ve finské Ruce a reprezentace se notně obměnila od dob, kdy v ní Kožíšek zářil. Kromě něj po olympijské zimě skončil Aleš Razým, jenž je nyní členem svazové rady běžeckého úseku, a vcelku nečekaně také Martin Jakš. Nejstaršímu reprezentantovi je tak nyní šestadvacet let.

Kožíšek byl vyhlášeným sprinterem, na MS 2005 bral bronz ve sprintu dvojic s Koukalem, o dva roky později s Milanem Šperlem. Před nastupující generací se ale medailemi nechlubí.

Trnitá cesta zpět

„Zatím jsem jim je neukazoval, i když z fotek je znají. Je pravda, že když si vzpomenu na naše výsledky, tak je neskutečné, jak se nám dařilo. Cesta zpátky bude trnitá,“ tuší Kožíšek, jehož maximem ve Světovém poháru bylo třetí místo ve sprintu v Liberci 2011.

Kdy by se české běžecké lyžování mohlo vrátit na medailové příčky? „Medailí bude dost, ale těch republikových,“ vtipkuje. „Snad i nějaké juniorské bychom mohli atakovat, u dospělých to v současné době na medaili není. Budu rád, když budeme atakovat pěkné příčky do třiceti a v týmech do šestky by to bylo fantastické,“ dodává už vážněji.

„Základna je bohužel dost malá,“ neskrývá Kožíšek. „Ale třeba Michal Novák je hodně cílevědomý a talentovaný,“ připomíná dvaadvacetiletého bratra české ženské jedničky Petry Novákové.