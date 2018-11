Družstvo českých skokanů bere ve Wisle osmé místo

Už to vypadalo, že družstvo českých skokanů na lyžích bude mít odpracováno v závodě družstev Světového poháru v polské Wisle po prvním kole. Nakonec ale družstvo ve složení Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Lukáš Hlava a Roman Koudelka se štěstím prošlo do druhého kola a nakonec vybojovalo osmé místo. Do druhého kola mu pomohla diskvalifikace Norů. Vyhrálo domácí Polsko před Německem a Rakouskem.