Slalomářům vládla rakouská hvězda, Krýzl smolně nepostoupil

Úřadující mistr světa Hirscher byl nejrychlejší už v prvním kole, po kterém vedl před Kristoffersenem o sedm setin. Druhé kolo ovládl rakouský suverén o dvě setiny před norským lyžařem a vykročil za šestým malým křišťálovým glóbem za slalom.

Na třetí místo se v druhém kole posunul Švéd André Myhrer. Pomohly mu k tomu i výpadky Francouzů Clementa Noela a Viktora Muffata-Jeandeta, kteří byli v polovině závodu na třetí a čtvrté příčce, ale v druhé jízdě ve stejném místě těsně před cílem chybovali.

"O závěrečné pasáži, kde několik lidí udělalo chybu, jsem ještě dostal narychlo info vysílačkou. To bylo hodně důležité a sehrálo to určitě velkou roli. Normálně bych to taky projížděl rovně, ale takhle jsem si najel a dopadlo to dobře," uvedl Hirscher po 59. vítězství v závodě Světového poháru.

Kryštof Krýzl měl pořádnou smůlu, protože na postup do finálové třicítky nedosáhl jen těsně. Jediný český reprezentant na startu zaostal ve Finsku v první jízdě za Hirscherem o 2,07 sekundy, a přestože se startovním číslem 62 na chvíli okupoval postupové příčky, nakonec obsadil 31. místo. Na nejbližšího soupeře mu chybělo šest setin sekundy.

Štěstí i smutek

"Pocit z toho mám dobrý. Podal jsem lepší výkon než za celou loňskou sezonu a mohlo to být jako z pohádky. Takhle z toho není nic, akorát ten dobrý pocit, že to jde správnou cestou. Ale nic si za to nekoupím, začínám zase od nuly," uvedl Krýzl na webu lyžařského svazu.

Po dojezdu prožíval rozporuplné pocity. "Na jedné straně štěstí, že jsem po zranění zpátky, na druhé straně smutek, že to takhle nevyšlo. Upřímně, když jsem přijel do cíle, ani mě nenapadlo podívat se na tabuli a zjišťovat, jak na tom jsem. S ničím takovým jsme totiž nepočítali. Pak jsem zjistil, že jsem dojel na sedmadvacáté pozici, a měl radost. I servisáci z Fischeru už začali oslavovat, a pak mě zařízli tři kluci zezadu, hrozný pocit," řekl dvaatřicetiletý lyžař.

Koleno si zranil v lednu při pádu v obřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu a přišel o olympijské hry. "Pořád si myslím, že na to mám. S tím, co mě potkalo, a jet potom takhle, to mě zase nutí dál makat a dodává mi to vědomí, že to má smysl. I když někdy, když vidím, jaká je v tom slalomu konkurence, přepadnou mě myšlenky, jaký to vůbec má smysl. Dnes jsem si hlídal kluky, kteří teď měli stejné zranění jako já, a ty jsem porazil všechny, takže to je dobré," prohlásil osmý muž ve slalomu z mistrovství světa v roce 2009.