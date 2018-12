Nejlepší český lyžařský výsledek zimy, pak propad. Pomůžou i muffiny?

Jako by Tomáše Portyka někde po cestě z Finska do Norska vyměnili… Nejlepší český sdruženář se při startu sezony v Ruce blýskl čtvrtým místem, které označil za svůj životní výsledek, pomohl i mladému družstvu k pěknému pátému místu. Jenže v Lillehammeru dvakrát po pokaženém skoku ani nenastoupil do běhu, jednou byl 34.