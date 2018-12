Ledecká ve Svatém Mořici chybovala, v Super-G končí ve třetí desítce

Druhá skončila domácí Švýcarka Lara Gutová-Behramiová s odstupem 28 setin za Shiffrinovou. Třetí místo obsadila Tina Weiratherová z Lichtenštejnska.

"Vzhledem k tomu, co mám tenhle měsíc za sebou, je to výborný výsledek," poukázala Ledecká v tiskové zprávě agentury Sprort Invest na to, že mimo závodů musela i na operaci ruky. "Vzhledem k dnešnímu dni a jízdě to není zase tak dobrý výsledek. Nebo takhle: výsledek je to dobrý, ale v jízdě jsem udělala spoustu chyb."

Třiadvacetiletá Ledecká dobře začala a na prvním mezičasu měla na Shiffrinovou ztrátu jen devět setin. Pak ale přišla první velká chyba a po dlouhém skoku podjela bránu. Ve střední části měla na Shiffrinovou odstup 1,38 vteřiny, ale po vlně před cílem se dostala na patky lyží a celkově za vítězkou zaostala o 2,64.

Ester Ledecká na trati Super-G ve Svatém Mořici.

Jean-Christophe Bott

"Byla to jedna z těch těžších tratí. Je tady spousta horizontů a člověk do sedmi bran nevidí, kde bude, což je trochu těžké. Dole na rovině jsem udělala chybu. I přesto, že jsem o té bráně věděla, protože jsem dostávala report, tak se mi to tam nepovedlo provést, jak jsem si promyslela. Tam jsem ztratila asi nejvíc," řekla.

Po projetí cílem figurovala Ledecká na předposledním, 18. místě. Nakonec se propadla na 29. příčku a do SP získala dva body. Oproti Lake Louise si o dvě místa pohoršila. "Je to těžký, technický kopec, kde se daří hlavně obřákářkám. Jsem ráda, že jsem si zlepšila výkon z loňského roku, kdy jsem byla čtyřiačtyřicátá, takže jsem se trochu polepšila, ale mám na čem pracovat," řekla Ledecká.

Jezdí se mi skvěle, přiznala Američanka

Shiffrinová jela v elitním seriálu teprve desátý superobří slalom a podruhé nenašla přemožitelku. "Přivezla jsem si sem dobrý pocit z Lake Louise. Jezdí se mi skvěle. Vím, že to nebude trvat věčně, ale teď si to užívám," řekla Shiffrinová.

Třiadvacetiletá americká hvězda vyhrála počtvrté v sezoně, v níž dvakrát ovládla také slalom. Celkově si připsala 47. triumf v kariéře a osamostatnila se na čtvrtém místě historických tabulek. O jednu výhru předčila Rakušanku Renate Götschlovou.

Závod nedokončilo 17 sjezdařek. Do cíle se nedostaly ani Rakušanky Ramona Siebenhoferová a Anna Veithová či Italka Nadia Fanchiniová.

Ledecká se nyní přeorientuje na snowboard a příští týden vstoupí do Světového poháru paralelních disciplín. V Carezze je v plánu paralelní obří slalom 13. prosince a o dva dny později ji čeká další závod v Cortině d'Ampezzo.

"Těším se moc, snowboardování jsme kvůli zranění bohužel moc v přípravě neměli. Budeme muset narychlo otestovat prkna. Zkusím se připravit, jak nejlépe budu moct za ty tři dny, abych podala nejlepší výkon, kterého budu schopná," řekla. Na lyže se vrátí v italské Val Gardeně, kde pojede sjezd a další super-G.