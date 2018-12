Sjezdařům před Vánoci přibyl další závod v Saalbachu

Rakouské středisko Saalbach-Hinterglemm převzalo pořadatelství dalšího Světového poháru a sjezdoví lyžaři tak mají do Vánoc v kalendáři ještě sedm závodů. Pokud jim to počasí dovolí, během devíti dnů budou o body do seriálu bojovat ve Val Gardeně, Alta Badii, Saalbachu a Madonně di Campiglio. Saalbach uspořádá místo Val d'Isere slalom.