Ledecká po superzačátku chybovala a ztrácela. Je to strašná škoda, litoval trenér

„Jsme docela zklamaní, je to strašná škoda. Problém, který nastal, vyřešila Ester nejhorším možným způsobem, což ji stálo hodně dobré umístění. Protože pasáž, kterou zkazila, tak ve všech trénincích v ní byla nejhůř třetí. A fakt jí to šlo. Tentokrát tam hodně zabrzdila," zhodnotil jízdu trenér Tomáš Bank.

Na úvodním mezičase náhradního závodu za zrušený sjezd ve Val d'Isere byla Ledecká se startovním číslem osm ještě v popředí, ale pak přišla zaváhání. V cíli byla šestá a už jen propadala k nejhoršímu výsledku v této disciplíně v sezoně, v níž byla zatím 21. a 10. v Lake Louise.

Snowboarding tak pro ni v téhle zimě zůstává jednoznačně úspěšnější. V sobotu v Cortině d'Ampezzo na prkně vyhrála, po dni volna se pak vrátila na lyže, na nichž tuto sezonu zahájila.

Trénink dvojnásobná olympijská vítězka ovládla ve sjezdu v SP už potřetí v kariéře, ale v závodě opětovně nejvyšší příčky neatakovala. Nejlepším výsledkem třiadvacetileté závodnice v této disciplíně tak zůstává loňské sedmé místo z Lake Louise.

Štuhecová vyhrála sjezd SP popáté. Na životním druhém místě skončila s odstupem 14 setin domácí Nicol Delagová, která byla poprvé v elitním seriálu na pódiu. Třetí příčku obsadila Rakušanka Ramona Siebenhoferová.

Každá chyba se počítá

Ledecká na desáté místo ztratila 0,74 setin. „Vyrovnanost tam je, to bylo i v trénincích. Tréninků bylo moc, holky postupně poznaly, že to není tak hrozné a začaly si věřit. V prvních trénincích z toho asi byly trochu vystreslé. Ester udělala velkou chybu, normálně by měla být kolem desítky. Začala dobře, nejdřív byla čtvrtá, pak pořád do desítky a byla před svou nejlepší pasáží, takže se dalo předpokládat, že ztrátu trochu stáhne. Bohužel to tam zkazila. A každá chyba se projeví pádem o deset míst," vysvětlil Bank.

Ve středu lyžařky ve Val Gardeně pojedou superobří slalom. „Vůbec netuším, v jakém bude stavu, snad si odpočine a třeba se jí to povede. Ten kopec už má ráda, snad se to nezměnilo," dodal Bank.