Lídrem českých skokanů na Turné bude Koudelka

Prestižní Turné začne kvalifikací v Oberstdorfu 29. prosince. Češi budou do pátku trénovat v Seefeldu a do Německa by měli vyrazit po vánočních svátcích. "V současné době se zaměřujeme na vyladění detailů v technice, tak abychom byli co nejlépe připraveni na celé turné," uvedl trenér David Jiroutek v tiskové zprávě.

Vítěz pěti závodů SP Koudelka skončil o víkendu jedenáctý a devátý v Engelbergu a bude největší českou nadějí na turné. "U Koudyho je vidět stoupající tendence. I přes dobré výsledky z posledního závodu máme ještě na čem pracovat a vidíme ještě rezervy, což je velmi optimistická vyhlídka," řekl Jiroutek.

Roman Koudelka skončil ve švýcarském Engelbergu na 9. místě.

ČR lyžařů Svaz

Jednadvacetiletý juniorský mistr světa Polášek začal sezonu 12. místem ve Wisle, pak bodoval i v Nižním Tagilu i Engelbergu. "Prožívá nejlepší sezonu ve Světovém poháru," ocenil Jiroutek a připomněl, že Hlava i Kožíšek už bodovali. "Věřím, že si kluci o vánočních svátcích mentálně odpočinou v rodinných kruzích," řekl kouč.

S optimismem i vědomím, že výsledky můžou být ještě lepší, hledí k Turné jeho vítěz z roku 2006 a současný šéf skokanského úseku Jakub Janda. "První část sezony ukázala stoupající tendenci výkonnosti. Jsem rád, že se již všem podařilo bodovat, i když cílem je více závodníků ve finálových kolech," řekl Janda.

V minulé sezoně, ve které se Čechům celkově nedařilo, byl nejlepším skokanem na Turné Čestmír Kožíšek na konečném 35. místě. Roman Koudelka obsadil 42. místo.