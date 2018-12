Samková byla čtvrtá v kvalifikaci na úvodní závod SP

Olympijská vítězka ze Soči Eva Samková obsadila 4. místo v kvalifikaci snowboardcrossařek na úvodní závod sezony Světového poháru v Cervinii. Do páteční vyřazovací části se kvalifikovala také Vendula Hopjáková, ze tří českých mužů nepostoupil žádný.

Samková, jež má z olympiád i bronz z letošních her v Pchjongčchangu, si musela na zahájení závodní zimy počkat, protože rakouský Montafon neměl dobré sněhové podmínky a tamní akce byla v minulém týdnu zrušena.

"Jsem ráda za postup, ale nějak mi to nejelo, i když technicky to bylo lepší než v tréninku. V každém případě v závodu to bude úplně jiné, protože má sněžit," uvedla Samková. "Byla měkká trať, placatá, a ne moc složitá. Měli jsme nejspíš horší mázu, což se při takovém profilu hodně projevilo," řekl trenér Marek Jelínek.

V Cervinii dnes byly v kvalifikaci rychlejší Francouzka Nelly Moenneová Loccozová, italská obhájkyně křišťálového glóbu Michela Moioliová a další domácí závodnice Raffaella Bruttová. Hopjáková postoupila ze 16. místa.

Vyřazovací jízdy pro 24 žen a 48 mužů začnou v pátek v 11:30. Z českých reprezentantů o postup marně usilovali Jan Kubičík, Matouš Koudelka a Radek Vintr.