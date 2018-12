Na Tour de Ski bude český tým bez jedniček, sourozenců Novákových

Novák dal před prestižní sérií přednost přípravě na mistrovství světa do 23 let. Jeho sestra, třináctá žena konečného pořadí minulého ročníku Tour de Ski, má nadále potíže s bolavou kyčlí. V jejím případě padlo rozhodnutí po středečním tréninku v závodním tempu.

"Pokud chce člověk Tour dojet, musí být stoprocentně zdravý. A to Petra momentálně není. Bude proto pokračovat v rekonvalescenci a směřovat přípravu k mistrovství světa v Seefeldu," uvedl na svazovém webu reprezentační trenér žen Jan Franc. "Jsem ráda, že se zdraví lepší, nechci ale něco pokazit předčasným startem, navíc v tak těžké sérii závodů," konstatovala Nováková.

Upřednostní Zlatou lyži

Novák, jediný Čech, který v dosavadním průběhu Světového poháru dokázal bodovat, si postěžoval na velkou únavu po závodech v Davosu a během vánočních svátků hlavně odpočíval.

Michal Novák chce na MS do 23 let.

ČOV/Pavel Lebeda

"Chci se konečně zúčastnit mistrovství světa do 23 let. Navíc mám s Tour nedobré zkušenosti. Nejsem ještě na takové úrovni, abych si mohl dovolit objíždět každý závod v sezoně a přitom udržet kvalitu," vysvětlil Novák. Stejně jako další adeptky pro MS do 23 let Beranová s Janatovou plánuje start na Zlaté lyži, která se v rámci kontinentálního OPA Cupu uskuteční od 4. do 6. ledna.

Tour de Ski potrvá od soboty do 6. ledna, kdy vyvrcholí tradiční stíhačkou na sjezdovce Alpe Cermis ve Val di Fiemme. Dalšími zastávkami sedmidílné série jsou vedle dalšího italského střediska Toblachu ještě Val Müstar ve Švýcarsku a německý Oberstdorf.