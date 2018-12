Tři čeští lyžaři poběží na úvod Tour de Ski čtvrtfinále sprintu

Tereza Beranová, Kateřina Janatová a Jan Pechoušek postoupili v úvodním sprintu Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu do vyřazovacích jízd. Pro Beranovou i Pechouška to znamená zisk prvních bodů ve Světovém poháru, v němž dosud startovali pouze v jediném závodu, poprvé se do elitní třicítky dostala také Janatová.