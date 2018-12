Na úvod Tour de Ski bodovali v Toblachu tři čeští běžci

Tři čeští běžci na lyžích bodovali ve sprintu Světového poháru v Toblachu, který byl zároveň úvodní etapou Tour de Ski. Nejlépe si vedl 25. Jan Pechoušek, do elitní třicítky se prosadily také 26. Tereza Beranová a 29. Kateřina Janatová. Pro české ženy to znamenalo první bodované pozice v této sezoně SP. Na 1300 metrů dlouhé trati v Itálii zvítězili favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Stina Nilssonová.