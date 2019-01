Koudelka už se neleká ani Černého Petra. O to větší motivaci mám, říká

Na čtvrté místo v závodu Turné se dostal teprve podruhé v kariéře. Poprvé to dokázal právě v Garmisch-Partenkirchenu 1. ledna 2008. "Mám to tady rád. Ten můstek má hodně specifický nájezd, který má hodně prudký oblouk. Lépe ho zvládají silově dobře vybavení skokani, což mi vyhovuje. Můstek dokáže být krutý, když se nedaří, ale to naštěstí nebyl můj případ, což je fajn," uvedl Koudelka.

Vítěz pěti závodů Světového poháru, který naposledy triumfoval ve Wisle v březnu 2016, je rád, že po vánočních svátcích navázal na výkony z první fáze zimy.

Nadšený Roman Koudelka po závodě v Ga-Pa.

OSÚ skoku na lyžích

"Měl jsme z toho trošku strach," přiznal Koudelka. Pomohlo mu, že den před startem Turné Češi ještě skákali na malém můstku v Seefeldu. "Což mě psychicky uklidnilo. Odpoledne jsem tam měl dobré skoky, z toho jsem měl radost a byl to zlomový bod," řekl.

Na rozdíl od minulé nepovedené sezony Koudelka neřeší problémy s materiálem. Kombinézu má stejnou od konce léta. "Nemám zapotřebí a nechci měnit. Profukem i funkčností je výborná," uvedl. Rád skáče v nových botách, před Turné jedny zkoušel, ale nakonec si nechal ty z úvodu sezony. "Vždycky mi vyhovovalo mít nové boty, ale v Seefeldu to v nich bylo hrozný. Proto jsem šel skákat odpoledne, měl můstek pro sebe a udělal ve starých dobrý skok a odjel na Turné dobře naladěn," řekl.

Roman Koudelka, archivní snímek.

Úsek skoku na lyžích SLČR

Pohodu si přivezl už z domova. Jeho synek Karel poprvé intenzivně vnímal Štědrý den. "S manželkou si moc dárků nedáváme. Já dostal nějakou hygienu a ponožky, ale hlavně jsme se snažili udělat radost Kájovi, což se povedlo. Když uviděl dárky a rozzářily se mu očička, tak to bylo to nejkrásnější," pochvaloval si.

Po dni volna pokračuje Turné v rakouském Innsbrucku. "Tam mám můstek docela rád. Mám tam hodně natrénováno, ale když to jde, tak dokážete skočit všude. Doufám, že se to potvrdí," řekl Koudelka a především to vztahoval na můstek v Bischofshofenu, který mu ze všech čtyř na Turné vyhovuje nejméně. "Je to můj Černý Petr, ale o to větší motivací je tam udělat krásný výsledek," řekl devětadvacetiletý skokan.