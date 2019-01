Asi budu uječená, snad i vtipná. Česká olympijská vítězka čeká divné pocity

Neštve vás, když vidíte, jak ostatní zimní sporty mají závody a vy dlouhou pauzu?

Už jsem si zvykla, musíme být rádi, že nějaké závody jsou. Letos je to přece jen trochu lepší, po minulé olympiádě byly dva závody. Aspoň teď můžeme letět dřív do Ameriky na soustředění, v klidu se aklimatizovat.

Mezi svátky jste byla na snowboardu?

Na tom závodním ne. Spíš jsem chodila po horách, občas se proběhla. I na běžkách jsem byla, jak máme u Vrchlabí zasněžený a nasvícený okruh. Na Silvestra tam bylo nádherně, potkávala jsem na kopcích spoustu známých, v Peci byl trenér (Marek Jelínek) s rodinou.

V prvních dvou závodech Světového poháru jste brala druhé a první místo, dělíte se o celkové vedení… Ideální povzbuzení do sezony?

Je to příjemné, hlavně proto, že jsem týden před závody lehla. V Cervinii byla navíc lehčí trať, tak to pro mě bylo po té nemoci lepší.

Nevyhnula se vám nepříjemnost s vyhozeným ramenem. Musíte mu věnovat víc péče?

Já s ním cvičím furt. Mohlo to být i tou nemocí, že jak bylo oslabené tělo, klesl i svalový tonus… A pro mě tam byl složitější start, na normálním by rameno nemělo vypadávat.

V čem se starty liší?

Normálně dělám tlačený start, kdy se hned prknem tlačím do brány před sebou. Už jsem v napětí a mám líp zafixovaná ramena. Při tom klasickém se rozjedu v podstatě z ničeho, svaly se občas špatně zapojí a pak rameno vyskočí.

Eva Samková na startu snowboardkrosu.

Jan Kasl/Red Bull Content Pool.

Plány na operaci i druhého ramene jste zahnala?

Dohodli jsme se, že to nemá smysl. I to předloni operované rameno po půlroce vypadlo znova. Bavila jsem se s doktorem, že se to může stát, protože pořád jsou to měkké tkáně a je těžké, aby rameno udržely. Já to mám vrozené a nechtěla jsem po olympiádě na druhou operaci, protože ten zásah je poměrně velký a rekonvalescence dlouhá.

Do zámoří poletíte 18. ledna, jaká vás čeká na mistrovství světa v Sollitude trať? Před dvěma lety jste tam vyhrála závod Světového poháru…

Nejprve pojedeme na týden trénovat do Colorada, kde by měly být i další týmy. V Sollitude je super profil kopce, trať byla moc hezká. On je v Americe jiný sníh, a tak se mi tam i líp jezdí.

Ve Světovém poháru se o vedení dělíte se zkušenou Američankou Lindsey Jacobellisovou. Bude na domácí půdě ještě těžší soupeřkou?

Ona je silná všude. Četla jsem, že je ve Světovém poháru sedmnáctým rokem, je extrémně zkušená. Ale minule jsme tam jela ve finále i s ní a také jsem ji předjela. (úsměv)

Novinkou v programu mistrovství světa bude závod smíšených dvojic. Vyzkoušela jste si ho už někdy?

Bude to úplná premiéra. Jen jednou na Dolní Moravě jsme jeli dualkros jeden snowboarďák a jeden skikrosař, ale to byla spíš taková sranda. Jinak jsme jezdily s Vendy (Hopjákovou) týmy jako dvě holky. Těším se, Johny (Jan Kubičík) vypadá, že má dobrou formu. S Vendy jsem možná jako holčičí tým měly větší šance, jak u nás není taková konkurence. Johny to bude mít těžší, jak není úplně nejvyšší na světě, ale zase je bojovník, tak to bude zajímavé.

Už víte, jaký bude formát závodu, který byl zařazen i do olympijského programu?

Vůbec, to neví asi nikdo. V trénincích si to vyzkoušíme my i pořadatelé, tak uvidíme, snad závod dopadne dobře, když je to na olympiádě… Je super, že nám tam schválili druhou disciplínu, i když mě překvapilo, že vybrali mixy, ne disciplínu, kterou máme najetou.