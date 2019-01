Běžec na lyžích Novák dojel třetí ve sprintu v Novém Městě

Nejlepší současný český běžec na lyžích Michal Novák skončil třetí ve sprintu v Evropském poháru OPA v Novém Městě na Moravě. Prvenství vybojoval Francouz Valentin Chauvin před Italem Gilbertem Panisim. Ve sprintu žen zvítězila Němka Antonia Fräbelová, nejlepší domácí závodnice Petra Hynčicová byla sedmá. V kategorii do 20 let obsadil Ondřej Černý druhé místo, druhá doběhla do cíle také Zuzana Holíková.