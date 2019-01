Velký nadplán! Koudelka překvapil sám sebe, teď chce skákat všude

Co ve vás den po konci Turné převažuje? Únava, nadšení z výsledku, či radost, že můžete být opět s rodinou?

Hlavně to, že můžu být zase doma s rodinou. Turné bylo hodně dlouhé, ale fyzicky náročné ani ne, protože když se daří, vlije vám to energii a sílu. Odloučení od rodiny je nejhorší.

Před Turné jste si vytkl za cíl v každém závodě bodovat. Opravdu jste výše nemyslel, nebo jste to jen nechtěl zakřiknout?

Zase tolik jsem si nevěřil. Říkal jsem si, že kdybych v každém závodě bodoval, můžu být kolem 15. nebo dokonce 10. místa. Tohle byl velký nadplán.

Sledoval jste po očku v Bischofshofenu vaše soupeře v celkovém pořadí?

Já hlavně vůbec nevěděl, že to Andreas Stjernen tak pokazil. Myslel jsem, že bojuju o šesté sedmé místo, strašně mě překvapilo, že jsem byl celkově pátý, navíc kousek od stupňů vítězů.¨

Roman Koudelka v prvním kole v Bischofshofenu.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Můstek v Bischofshofenu jste nikdy v lásce neměl. Je velkým povzbuzením, že při své formě dokážete kvalitně zaskákat všude?

Určitě. Když se dokážu zkoncentrovat a ohlídám si chyby, skočím na každém můstku. Bischofshofenu si strašně moc vážím. Málokdy se mi tam povedlo udělat dva dobré skoky.

K dokonalosti chybělo snad už jen umístění na stupních v některém ze závodů.

To mi psalo hodně lidí, ale já chci být pořád nohama pevně zemi. Kdyby před Turné někdo řekl, že budu pátý, všichni by to brali všema deseti, na stupně by nikdo nehleděl. Teď jsou samozřejmě trochu namlsaní, ale je třeba si vážit toho, co je.

Oceníte výsledky po loňském trápení ještě víc?

Přesně tak. Loňská zima byla dobrá v tom, že si ty výsledky teď dokážu užít s pokorou a mnohem víc si jich vážím.

Už jste manželce poděkoval, že vám rozmluvila konec kariéry?

(úsměv) Jen nepatrně, radši se o minulé zimě moc nebavíme. Teď bylo spíš téma Turné.

Je váš návrat tématem i debat s ostatními skokany?

V Oberstdorfu jsme se bavili se Simonem Ammannem, který se také pomalu škrábe nahoru. I s dalším Švýcarem Killianem Peierem, s nímž jsem vloni trénoval v Seefeldu, protože nám to ani jednomu nešlo. Tak jsme vzpomínali, jak se to otočilo, i on byl na Turné teď desátý.

Co jste říkal na vystoupení Japonce Rjojua Kobajašiho, který jako třetí v historii vyhrál na jednom Turné všechny čtyři závody?

Byl úžasný. Hlavně mě překvapilo, jak zvládl Innsbruck, kde byl na něj docela velký tlak. Ale když jsem ho viděl před prvním kolem, protože jsme skákali po sobě, byl úplně v klidu, také to v závodě potvrdil. Klobouk dolů, že vyhrál všechny čtyři závody. Je úžasné, že se z toho ve svých letech nesesypal.

Kobajaši suverénně ovládl Turné čtyř můstků

sntv

Plánujete absolvovat před mistrovstvím světa všechny závody včetně Světového poháru v japonském Sapporu?

David (trenér Jiroutek) přemýšlel, že Japonsko vynecháme, ale já chci určitě objet všechno. Sezona je sice nabitá, ale už mám něco odskákáno, tak věřím, že by mě to nemělo složit. Není důvod zůstávat doma, stejně tu nemáme kde trénovat…