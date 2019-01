Odchod šampionky? Vonnová připustila, že kariéru možná ukončí dříve, než plánovala

Původně plánovala odejít až v závěru roku. Poté, co v neděli nedokončila super-G v italské Cortině d'Ampezzo, však americká lyžařská legenda připustila, že dost možná kariéru ukončí okamžitě. Ihned ale dodala, že je v tu chvíli pod vlivem vlastních emocí. "Musím si to pořádně promyslet," uvedla pro britský list The Guardian.

Později ovšem mluvila rozhodněji. "Nastal čas poslouchat své tělo a říct sbohem."

Americká superhvězda Lindsey Vonnová v cíli sjezdu v Cortině D'Ampezzo.

Giovanni Auletta, ČTK/AP

Lyžařka nebojuje se zraněním ani zdaleka poprvé. Má za sebou čtyři operace pravého kolene, zcela jí chybí vnější vaz u kolene levého. Tentokrát to však vypadá, že návrat, který uskutečnila po posledním zranění právě tento víkend, byl dost možná jejím posledním. "Je toho příliš, co musím snášet. Možná jsem dosáhla svého maxima. Nevím. Musím si o všem pár dní popřemýšlet."

Vonnová je zlatou a dvojnásobnou bronzovou olympijskou medailistkou. Má na svém kontě 82 vítězství ve Světovém poháru. K tomu, aby překonala legendárního Ingemara Stenmarka, který triumfoval 86krát, by potřebovala už jen pět vítězství. Zdá se však, že jich již dost možná nedosáhne.