Skeletonistka Fernstädtová vyhrála Interkontinentální pohár

Fernstädtová v pátek zaostala v součtu dvou jízd o 20 setin sekundy za vítěznou Němkou Susanne Kreherovou. O čtyři setiny prohrála s Britkou Ashleigh Fay Pittawayovou, která skončila druhá i celkově.

"Závody mohly být lepší, dělala jsem chyby. Některé věci ještě musím probrat s trenérem," uvedla Fernstädtová v tiskové zprávě. "Pořád si zvykám na nové saně, nové nože. Navíc tady se mnou trenér nebyl, přijela jsem sama. Jiné holky s sebou měly pětičlenné týmy. Chtěla jsem aspoň jeden závod vyhrát, o to víc na téhle dráze, kterou mám ráda, ale i tak můžu být spokojená. Myslím, že jsem to zvládla dobře," prohlásila.

Česká reprezentantka ve skeletonu Anna Fernstädtová.

Robert Neumann, Sport.cz

Juniorská mistryně světa Fernstädtová závodí za Českou republiku od této sezony. Dvaadvacetiletá rodačka z Prahy ještě vloni reprezentovala Německo na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde byla šestá. Po změně příslušnosti zatím nemůže startovat ve Světovém poháru, potřebné body pro příští sezonu se snaží vyjet právě v Interkontinentálním poháru.

Z celkového prvenství proto měla radost. "Pořád je to po Světovém poháru druhý nejvýznamnější seriál závodů, takže je to pro mě hodně dobrý a důležitý výsledek. Šlo o body, o pořadí, ze kterého se tvoří startovní listina na příští ročník Světového poháru. Je to můj první triumf v Interkontinentálním poháru, takže mám velkou radost. Přidat k tomu aspoň jedno první místo by bylo hezčí, ale pořád se učím. Důležitější je, že jsem vyhrála celkově. Jsem radši, že je to takhle, než kdybych vyhrála jeden závod a celkově ne," konstatovala. Jejím nejlepším výsledek byla druhá příčka v Park City.

Skeletonistka Anna Fernstädtová

Jan Kasl/Sport Invest

Díky celkovému prvenství si poprvé vyslechla při vyhlášení českou hymnu. "To byl nezvyk. Ale je hezké, že jsem to dokázala za Česko. Doufám, že pro český skeleton přidám i další úspěchy," řekla.

Za týden ji čeká mistrovství světa juniorů v Königssee. "Jede se na mé domácí dráze, takže se moc těším. Velmi dobře to tam znám, navíc mě ještě čekají čtyři tréninkové dny. Po dlouhé době jsem si teď udělala osobní rekord na startu, což je před mistrovstvím světa taky pozitivní," dodala.