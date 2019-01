Zlaté olympijské lyže Ledecké nejedou. Jaké vytáhne česká hvězda na mistrovství světa?

V pondělí si Tomáš Bank převzal cenu pro Trenéra roku především za to, že Ester Ledeckou dovedl k senzačnímu olympijskému zlatu. Myšlenky úspěšného kouče ale už směřují spíš k letošnímu vrcholu sezóny, ve čtvrtek se svou hvězdnou svěřenkyní cestuje do švédského Aare na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování.

Bezprostředně po nedělní nevydařené generálce v německém Ga-Pa jste se domníval, že Ester měla ve sjezdu problém s lyžemi. Potvrdilo se to?

Asi ne. Byla to spíš technická chyba, asi nějaké mentální nastavení. Jela na lyžích, které už byly vyřazené, má je asi tři roky. Jsou rychlé, ale už mají hodně úzké hrany a hrozí, že upadnou. Předtím v Cortině jela poprvé na nových lyžích, ale bohužel jsme v pátek zjistili, že jsou rozlepené. Máme samozřejmě spoustu lyží, ale nejrychlejší jsou jen tyhle dvoje.

Takže v neděli jste ještě vytáhli ty starší.

Právě jsem měl po závodě strach, že se s nimi něco stalo. Ale riziko, že upadne hrana většinou nastává, když je minus patnáct a sucho. V Ga-Pa bylo kolem nuly, tak jsme se rozhodli, že ještě zariskujeme a dáme jí je. A když jsem viděl, že třikrát po sobě udělala po levé noze chybu, tak jsem si říkal, že to je lyžemi. Ale byly v pohodě.

Využijete tedy starší lyže i na mistrovství světa?

Ne. Ony ani nebyly teď tak rychlé, jak bývaly, už jsou trochu spálené. Ty nové jsou teď ve fabrice na opravě, tak věřím, že vytáhneme na mistrovství světa stejné lyže, na nichž byla v Cortině osmá.

Jaké lyže volíte pro super-G? Ty, na kterých vyhrála Ester olympiádu?

Olympijské nejedou. Měla je v Lake Louise, kde jela dobře a byla 27. Pak jsme je použili ve Svatém Mořici a dojela 29. Chtěli jsme jim dát ještě jednu šanci, Ester si je v Garmischi sama testovala v zatáčkách a byly suverénně nejpomalejší. Možná je ještě někdy vytáhneme, ale to by musely být podmínky jak na olympiádě. Tam jsme je vzali, protože vyšly nejlíp v testu, ale teď jsou snad nejpomalejší ze všech.

Z jakých lyží tedy vybíráte?

Máme podobný problém jako u sjezdu, kde máme dvoje hodně rychlé lyže, ale jedny už jsou dost zbroušené a druhé delší. V Garmischi to bylo dost zatočené, trať stavěl Ital asi pro Brignoneovou. Atomic slíbil, že ještě nějaké lyže doveze, i tady nám na druhý trénink dali jedny super rychlé, ale tolik Ester nefungovaly v zatáčkách. Snad to bude v Aare postavené víc do sjezdu než do obřáku a bude moct použít ty delší, které jsou hodně rychlé.

Do Ga-Pa se Ester hodně těšila, ani jeden závod se jí nepovedl. Věříte, že do šampionátu dostane nevydařené vystoupení z hlavy?

Ester má jednu obrovskou výhodu, je hrozný bojovník a dokáže se poučit z chyb. Když si to přebere správným způsobem, tak to bude v pohodě, navíc času na trénink máme dost. A když se jí povede trénink, začne si věřit a pak věřím, že Garmisch nebude hrát žádnou roli. V lyžování nikdy nevíte. V sobotu to do poslední zatáčky vypadalo, že padne velký výsledek, v neděli to bylo jinak. Formu měla, dobře jsme potrénovali. Sobotní pád ji asi malinko rozhodil a nedělní sjezd byl jeden z nejtěžších, co kdy holky měly, taky se ani celý závod nedojel. Myslím, že si to Ester až příliš uvědomovala.

Do Švédska letíte ve čtvrtek, jaká je závodní sjezdovka v Aare?

Budeme tam mít klid a dobré podmínky už na trénink, i (bratr) Ondra přijede trochu dřív, než jezdívá. Oficiální tréninky sjezdu se jedou jeden v pondělí před super-G, pak dva po něm, následuje kombinace, ještě jeden trénink a sjezd. Určitě něco vynecháme, musíme zařadit i slalom. Trénovali jsme ho na Dolní Moravě a jezdila dobře, ale to nebyl tak prudký kopec.

Věříte, že Ester může zajet kvalitní výsledek i v kombinaci?

Bude strašně záležet, jak se povede sjezd. Když bude vepředu, může slalom nějak uskákat.

Může to být jedna z posledních kombinací na vrcholných akcích?

Je to možné. FIS zatím ohlašuje, že končí, ale myslím, že ještě neodzvonilo. Někteří vlivní lidé to tlačí a třeba kombinace kluků ve Wengenu byla úžasná. Je to škoda, v Kitzbühelu vždycky vyhlašovali jako vítěze toho nejlepšího v kombinaci. A letos ani jeden člověk nejel sjezd i slalom, tak neměli snad poprvé koho vyhlásit jako vítěze Hahnenkammu…