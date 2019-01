Suverénní Samková! Ovládla kvalifikaci a zaútočí na první světovou medaili

Ve středisku Solitude, kde už olympijská vítězka ze Soči před dvěma lety vyhrála závod Světového poháru, nastoupila Samková se startovním číslem 13 a byla jasně nejrychlejší. Druhou Francouzku Nelly Loccozovou porazila o 62 setin, třetí Britku Charlotte Bankesovou už o 1,12 sekundy. Samková zatím byla na světovém šampionátu nejlépe pátá a zisk medaile si vytkla za cíl už na startu sezony.

"Celá trať mě baví, nejsou tam obrovské skoky, kterých by bylo potřeba se bát. Je to zábavné. Jsem spokojená a na kvalifikaci se těším," hlásila Samková už po tréninku a pak ovládla kvalifikaci.

Druhá česká reprezentantka Vendula Hopjáková dojela v první kvalifikační jízdě poslední a neposunula se ani ve druhé. Z mužského kvarteta nikdo do závodu nepostoupil, Jan Kubičík dojel 39., Jakub Žerava, Radek Vintr a Matouš Koudelka se seřadili od 43. do 45. místa. Do závodu postupuje 16 nejlepších žen a 32 mužů.