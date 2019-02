Čeští sdruženáři vynechají závody Světového poháru v Klingenthalu a Lahti

Natrénováno mají, ale na výsledcích to zatím není moc vidět. Čeští sdruženáři po posledních nepřesvědčivých výkonech vynechají nadcházející závody Světového poháru v Klingenthalu a Lahti a dají přednost přípravě na mistrovství světa. Šampionát v Seefeldu se uskuteční od 20. února do 3. března, do té doby reprezentace nebude ve světové konkurenci závodit. Informovalo o tom vedení úseku na webu svazu lyžařů.