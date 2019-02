Koudelka je po letech v Oberstdorfu stále dvanáctý v SP

Kobajaši, neporažený lídr prestižního Turné čtyř můstků na přelomu roku, uhájil ve finále těsně vedení po prvním kole. Druhý skončil Němec Markus Eisenbichler, byť se výkonem 237,5 metru na jediný metr přiblížil rekordu oberstdorfského můstku. Jeho držitelem je od loňského lednového šampionátu Nor Daniel-André Tande.

Koudelkovi po prvním kole patřilo 15. místo a ve druhém přidal osm metrů na 212, nicméně daleko skákali i soupeři. "Druhý skok mě mrzí. Udělal jsem ho výborně z hrany, poté ale ještě ne úplně ideálně v letové fázi," řekl Koudelka. V pátek byl na německém "mamutovi" dvanáctý, dnes i v osmnáctém závodu sezony bodoval.

"Roman dva roky nelítal na mamutím můstku a některé věci je potřeba si oživit. Skoky technicky nejsou špatné, je ale potřeba ještě vyladit letovou fázi. V té mu pomáhá můj asistent Antonín Hájek, který pro letovou fázi měl vynikající cit," doplnil trenér David Jiroutek.

Tomáš Vančura do finále nepostoupil, obsadil 38. místo a nenavázal na sobotní premiérové body v ročníku. "Jasně ale potvrzuje, že je letec. Je poprvé po roce ve Světovém poháru a včera měl vynikající tři lety, poté dva dobré. Dnes též krásný kvalifikační let. V závodě se mu nepodařilo ho zopakovat, nicméně pro něho je to další potvrzení správné cesty, kterou se vydal," uvedl Jiroutek.

Třetí z českých skokanů Čestmír Kožíšek neprošel kvalifikací, závod pro něj skončil 44. příčkou.