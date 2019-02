Zlatá hvězda, alkoholik, striptér. Létající Fin zažil slávu i pád na dno

V osmdesátých letech mu ležel svět u nohou. Fin Matti Nykänen kraloval skokanským můstkům, byl národním hrdinou a miláčkem žen. Rozjet to ale uměl i po konci hvězdné kariéry. To plnil stránky bulváru kvůli problémům s alkoholem a násilnickému chování, dokonce strávil několik měsíců ve vězení. Čtyřnásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, jehož mnozí považují za nejlepšího skokana na lyžích všech dob, zemřel v noci na pondělí ve věku 55 let.