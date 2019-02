Mistryně světa je doma. Samková si vzpomněla na legendární Věru Čáslavskou

Pohled do očí mistryně světa. Ten dnes zažili čeští fanoušci. Z USA se domů v pondělí vrátila snowboardkrosařka Eva Samková, která v pátek vybojovala zlatý kov na světovém šampionátu v americkém Solitude. Tento triumf jí ve sbírce dosud chyběl. Nyní si může olympijská vítězka říkat, že je i mistryní světa. "Dostala jsem hodně přání, videa, jak mamka slavila. Vzpomněla jsem si na paní Věru Čáslavskou. Vždycky mi psala, asi by napsala," řekla uvolněná a usměvavá šampionka.

Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí prožila jeden z nejhektičtějších týdnů své kariéry. Třikrát byla v minulosti nejlepší juniorkou na světě, poznala, jaké to je být jedničkou na univerziádě, stala se královnou Světového poháru a v roce 2014 v Soči poznala euforii z olympijského triumfu. O pět let později doplnila svoji cennou sbírku i o zlato z mistrovství světa.

Jak se Samková s odstupem několika dnů dívá na výsledek v Utahu, jak probíhaly oslavy, co plánuje dále v kariéře závodnice, která už tradičně jezdí s namalovaným knírkem?

"Všichni mně gratulovali. Italka mi ještě večer psala, že není nikdo, kdo by si to víc zasloužil. To bylo hodně hezký. Celý den mě bavil, byla skvělá atmosféra," smála se Samková při vzpomínce na zlatý den.

"Cítila se dobře před MS, věděla, že prkno ovládá. Letos jezdila dobře, vypadala dobře, to je základ. Pokud to nemáte v hlavě srovnaný, nemůžete vyhrát," chválil sportovkyni trenér Marek Jelínek.

Zlatá Eva Samková (uprostřed), vlevo stříbrná Charlotte Bankesová z Británie, po levici české vítězky stojí bronzová Italka Michela Moioliová.

Tyler Tate, ČTK/AP

"Po Soči jsem našla motivaci. Náš sport není o medailích, my máme docela zábavný sport, závodění nás baví," řekla také Samková, která by po sezoně ráda vyrazila také na dovolenou, odpočinout si.

"Slíbila jsem si, že pojedu do Bhútánu, ale teď mám pocit, že nedojedu ani do Vrchlabí. Mám kamarády po celém světě, pojedu někoho navštívit," dodala dobře naladěná světová šampionka.