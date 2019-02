Ledecká po pádu v tréninku: Kecla jsem si prostě na zadek, chyba byla ve mně!

Co se při skoku přihodilo?

Loni jsme v Aare při Světovém poháru vlastně ani jednou vrchní pasáž nejely, nevěděla jsem, co od toho skoku očekávat. Dívala jsem se na holky přede mnou, neměly problém, takže je chyba vyloženě ve mně. Musím zjistit, co jsem udělala špatně. Buď malý pohyb, nebo žádný. Nebo jsem přilítla ze špatné strany. Ale to se těžko analyzuje, rozebereme to s trenérem.

Pád jste kontrolovala?

Kecla jsem si prostě na zadek. Naštěstí tam bylo dost manévrovacího prostoru. Snažila jsem se brzdit před sítí, což se úplně nepovedlo, ale když jsem k ní přijela, měla jsem malou rychlost, náraz byl minimální.

Už jste někdy uvízla v sítích?

Jednou v Lake Louise, tam jsem se do ní vyloženě zamotala, bylo horší se vyprostit. Ale neměla jsem zatím velký pád, ani se na žádný nechystám. Stalo se. Doufám, že zjistím, čím to bylo, abych zaváhání napravila.

Hned jste mávala, že jste ok.

To bylo kvůli mamce. V cíli je kamera, aby věděla, že jsem v pořádku. Jsem v pohodě, nic mě nebolí.

Byla jízda v patnáctistupňovém mrazu nepříjemná?

V pondělí to bylo dobré, jak potom vylezlo sluníčko, tak to bylo fajn. Na prohlídce trati dopoledne bylo nepříjemně, nahoře byla zima, foukalo. Ale mám dobré oblečení, takže jsem v pohodě.

V noci se jede v Americe MS v snowboardingu. Co to s vámi dělá?

Já jsem se takhle rozhodla, upřednostnila jsem lyže, stojím si za tím. Těším se na úterní závod a na to, co tady prožiju.

Budete ráno zjišťovat, jak závod dopadl?

Výsledky se ke mně dostanou tak jako tak. Stejně mi je řeknete vy, novináři, až zítra dojedu. Je tam spousta šikovných holek, může vyhrát úplně každá. Možná se stane i nějaké překvapení. Přeju holkám, aby si závod užily, já se budu koncentrovat na Aare.