Moje čtyři děti? Já nevím, kde jsou, smála se zlatá Samková dávnému vtípku

Žádný čas na odpočinek, už vůbec ne na oslavy. Čerstvá mistryně světa ve snowboardkrosu Eva Samková hned po nedělním týmovém závodě na šampionátu v americkém Park City mířila na letiště, v pondělí přistála v Praze a v úterý už jede na další závod Světového poháru v německém Feldbergu. „Ale v pohodě, celý let do Evropy jsem prospala,“ hlásila. V následujícím videu prozrazuje i to, jak se na oficiální stránky lyžařské federace dostala informace, že má čtyři děti, a proč na ni v Praze nečekal přítel.

Ulevilo se vám, když jste na pátý pokus získala světový titul, a zkompletovala tak svoji sbírku vítězství?

Naštěstí jsem mezitím vyhrála olympiádu, tak to čekání nebylo tak špatný… Mně ten závod přišel jako Světový pohár, který jsme na té trati měli předloni, jela jsem proti stejným holkám jako vždy. To čekání na medaili z mistrovství světa vás napadne jen na šampionátu, kdy si řeknete, že by bylo fajn, kdyby to dopadlo. A když to nedopadlo, byla jsem dva týdny naštvaná a pak už na to nemyslela. Takže teď už můžu jít do důchodu. (směje se)

Bude teď složitější hledat motivaci k dalším vítězstvím?

Já s tím měla problémy po vítězství v Soči, ale pak jsem ji našla. Náš sport není o medailích. Třeba běžkaři o ně možná potřebují soutěžit, když mají nudný sport, ale náš je zábavný. (úsměv) Baví mě závody i samotné ježdění, takže se tomu budu věnovat, dokud se mi bude chtít jezdit, nebude mi vadit cestování a nebudu potřebovat nějaký domácí klid.

Dá se cesta za zlatem srovnat s obhajobou olympijské medaile v Pchjongčchangu?

Když si vybavím ten týden před olympiádou a teď, nejde to srovnat. Měli jsme před šampionátem pohodu týden v Coloradu, na trénincích jsem si zajela tři jízdy a šlo se domů. Jak jsme byli daleko od Česka a jen náš tým, přišlo mi to klidnější. Ani trať nebyla tak náročná.

Jak se rodil váš zlatý knír, který tradičně maloval jeden z trenérů Jakub Flejšar?

Měli jsme na kopci tři barvy: černou, bílou a zlatou. A Flaškovi se líbila zlatá. Žádný větší příběh za tím není.

Očima trenéra Marka Jelínka „Evka měla jako cíl většinou Světový pohár, já mistrovství světa. Ve světáku můžete během sezony udělat chybu, na mistrovství světa ne. Pole je tak vyrovnané, že vám to neodpustí. Byla to poslední medaile, kterou neměla, ale letos je v dobré formě, povedla se příprava, až na jeden výpadek jí drželo rameno a byla zdravá.“

Po závodě vám v cílovém prostoru zahráli českou hymnu ve zpívané verzi.

Pak jsem koukala na záběry a skoro to vypadalo, že zpívám já. Překvapilo mě to, zpívanou mi ji hráli snad poprvé, také se pak ptali, jestli byla správná. Aspoň jsem nespěchala se slovama, protože většinou je člověk napřed.

Záznam: TK s mistryní světa ve snowboardkrosu Evou Samkovou.

Sport.cz

Jaké jste měla reakce na svůj triumf?

Ještě jsem ani všem neodepsala. Gratulací přišla spousta, i video z domova, jak mamka slavila. Vzpomněla jsem si na paní Věru Čáslavskou, která mi vždycky psala, asi by napsala i teď… A přímo v Americe mi Italka Moioliová, která byla třetí, ještě večer psala, že si to nikdo nezaslouží víc než já, tak mě potěšila. Jak vyhrála v Pchjongčchangu, tak jsme se už předtím bavily, jaké to pro mě bylo po Soči. Celkově mi přišlo, že byla na závodech super atmosféra, i když jsem to měla možná zkreslené tím, že jsem vyhrála. (úsměv)

Máte dost sil do dalšího průběhu sezony, která pokračuje hned o víkendu?

My zatím odjely ve svěťáku dva závody, tak jsem ráda, že to bude teď našlapané. A po sezoně? Řekla jsem si, že když získám medaili z mistrovství světa, pojedu pak do Bhútánu. Ale teď budu ráda, když se dostanu domů do Vrchlabí, stejně tam má být od května do října období dešťů. Tak pojedu jinam, mám kamarády po celém světě.