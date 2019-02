Zmrzlé boty. Svůj problém řeší Ledecká před mistrovstvím světa zajímavým způsobem

Se sledujícími se olympijská vítězka na svém Facebooku podělila o problém, který ji v Aare, dějišti mistrovství světa, trápí. Jsou jím zmrzlé lyžařské boty, které jdou jen velmi špatně sundat z nohou. A podle reakcí fanoušků není jediná, kdo se s tímto problémem musí potýkat.

Ovšem Ledecká si umí poradit. Jednoduše zapne troubu a v botách si u ní chvíli polebedí. Zajímavé a neotřelé řešení problému na svoji facebookovou stránku i vyfotila. "Přijdu z kopce, vypnu topeníčka v lyžácích a zapnu troubu. Rozehřívám skelety. Lyžáky jsou tak zmrzlý, že bych je nesundala a musela bych v nich i spát," komentuje fotografii.

https://www.facebook.com/esterledecka.cz/posts/2055367774552053

Ledecká dala mistrovství světa v alpském lyžování přednost před světovým šampionátem ve snowboardingu. Dnes v tréninku sice upadla, ale ihned do cíle signalizovala, že je v pořádku. Do úterního Super-G konaném těsně po poledni by tak měla bez problémů nastoupit.