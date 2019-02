Ledecká propadla, prohrála i s krajankou. Jásá Shiffrinová, Vonnová drsně upadla

Důsledné upřednostnění lyží před snowboardingem, uzavírání se do bubliny... Kýžený efekt to Ledecké, dvojnásobné olympijské vítězce, nepřineslo.

Jízda se jí vůbec nepovedla. Opakovaně chybovala. Na Shiffrinovou ztratila 2,80 sekundy a o 27 setin prohrála s Pauláthovou. Porazila jen reprezentantky Rumunska a Mexika.

Dramatický pád Lindsey Vonnové v Super-G na MS v Aare

sntv

Alespoň umístění z předloňského MS ve Svatém Mořici Ledecká o dvě příčky vylepšila.

Kvůli větru se jelo na zkrácené trati, start se posunul o 300 m dolů. Ledecká tak nemusela absolvovat úvodní skok, po kterém při pondělním tréninku sjezdu upadla, ale na trati od začátku ztrácela.

MS v Aare: Super G žen

sntv

"Spousta věcí se mi nepovedla. Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. To byla trošku škoda, že jsem si to tolik neužívala," komentovala Ledecká svůj výkon a proměnu počasí během závodu z původního slunečna.

Pauláthová, jež nemá tolik zkušeností s rychlostními disciplínami, si počínala odvážněji a český minisouboj překvapivě vyhrála. Zaznamenala nejlepší výsledek na MS. Dosud bylo jejím maximem 29. místo z obřího slalomu v roce 2017. V super-G se ani jednou při předchozích dvou startech nevešla na MS do nejlepší třicítky.

"Musím říct, že jízda byla asi dobrá, ani ztráta není velká. Je tam respekt, protože nám počasí moc nepřálo a fakt nebylo vidět pod nohy. Jinak to bylo krásný a jela bych hned znovu," řekla Pauláthová.

Fakt, že porazila olympijskou vítězku Ledeckou, nekomentovala. "To nebyl můj osobní cíl dneska. Na obřák je to super příprava, výsledek taky dobrej, jízda taky dobrá, takže to zhodnotím asi takhle," uvedla Pauláthová.

Američanka Mikaela Shiffrinová na trati super-G v Aare.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

Roli favoritky potvrdila triumfem Shiffrinová. Trojnásobná mistryně světa ve slalomu tak přidala do sbírky první světový titul v rychlostní disciplíně.

V této sezoně Světového poháru vyhrála všechny tři superobří slalomy, kterých se zúčastnila. Navzdory chybě na předposledním skoku nechala o dvě setiny za sebou Italku Sofii Goggiaovou.

Ve velmi vyrovnaném závodě skončila třetí o další tři setiny zpět Švýcarka Corinne Suterová. Pouhých sedm setin ztratila na vítězku Němka Viktoria Regensburgová, ale i to ji srazilo až na čtvrtou příčku.

Lindsey Vonnová z USA v péči záchranářů po pádu v super-G.

Pontus Lundahl, ČTK/AP

Další Američanka Vonnová jedoucí hned po Shiffrinové skončila v úvodu tratě po kontaktu s brankou v sítích, naštěstí bez vážnějšího zranění. Sama sjela do cílového prostoru.

Čtyřiatřicetiletá specialistka na rychlostní disciplíny a ženská rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru (82) a mistryně světa v této disciplíně z roku 2009 plánuje po šampionátu v Aare ukončit kariéru. Zda se postaví na start nedělního sjezdu, není jisté.