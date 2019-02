Vonnová přestála pád, v neděli pojede sjezd. Takhle skončit jsem nechtěla, řekla americká legenda

Vřítila se přímo do branky, následoval ošklivý pád, v plné rychlosti náraz do sítě. Nejen desítky amerických fanoušků v cíli, držící obří portrét lyžařské legendy, povzdechly. Obavy ale záhy vystřídala úleva, Lindsey Vonnová za moment zamávala do kamery, nazula lyže a sklouzla do cíle.