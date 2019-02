Že bylo zlato z olympiády náhoda? Nesmysl! Ledecká patří do světové špičky

Rok od senzačního olympijského triumfu se Ester Ledecká ocitla v nesnázích. Uvrhl ji do nich úterní závod v super-G na světovém šampionátu ve Švédsku, ve kterém skončila třetí od konce. V cíli se slzami v očích zpochybnila, že patří k lyžařské elitě, zlato z Her označila za výjimku. Má pravdu Ledecká, nebo její kouč Tomáš Bank, který tvrdí opak?

„Všichni říkají, že olympiáda byla náhoda. Měli jsme možná trochu štěstí, ale kdyby na to Ester neměla, nemohla vyhrát. Taková náhoda se nemůže stát. Další důkaz? V půlce ledna zajela ve sjezdu osmé místo, v širší špičce tedy je. Nevím, jestli teď, ale obecně dlouhodobě má na to pohybovat se kolem desátého místa," tvrdí Bank.

Pro Ledeckou je šokující vítězství z Pchjongčchangu stresující. Má pocit, že ji fanoušci i okolí včetně Banka vidí výš než ona sama. A že dvanáctá, patnáctá příčka v závodu Světového poháru je pro všechny, vzhledem k olympiádě, málo. „Třeba si i můj trenér uvědomí, že se budu do špičky dostávat kousek po kousku," pronesla Ledecká. Její věta má logiku. Není Terminátorem, který odhodí snowboard, nazuje si lyže a bude porážet pravidelně Shiffrinovou a spol.

Dojatá Ester Ledecká.

Ivana Roháčková

Musí se však naučit žít s tlakem, gloriolou olympijské vítězky. „Stala se hvězdou, celý svět na ni kouká. Nejtěžší teď je, že se s tím musí naučit žít," tvrdí bývalý reprezentant v alpském lyžování, nyní expert České televize, Bořek Zakouřil.

Sedí i tvrzení Banka. Vyhrát olympiádu náhoda být rozhodně nemůže, což Ledecká v návalu emocí po úterním super-G naznačila. Porazit nejlepší lyžařky, které se na svůj sport na rozdíl od Ledecké specializují odmala, je mimořádné. Stejně tak desátá místa ve Světovém poháru. Zatímco její soupeřky znají tratě ve Světového poháru nazpaměť, Ledecká je teprve poznává. S tímto hendikepem se statečně pere.

Ester Ledecká ve sjezdu v Garmisch Partenkirchenu.

Piermarco Tacca, ČTK/AP

„To její prohlášení po super-G, že olympiáda byla výjimka, udělala v návalu emocí. Když někdo vyhraje olympiádu, tak to prostě náhoda není! V Koreji předvedla skvělou jízdu. Holt teď se sešlo víc nešťastných věcí, pád v tréninku," doplňuje Zakouřil.

Teď na Ledeckou přišlo slabší období, propadla se do deprese. Jak z ní ven, aby zase nabyla víru, že se může s elitou měřit? „Bohužel nastaly okolnosti, které ji trošku přibrzdily. Během krátké doby měla tři pády, to znejistí každý. Ester si musí uvědomit, že je fakt dobrá, i když se jí úterní závod nepovedl. Ve Světovém poháru už teď získala nejvíc bodů v kariéře," uvádí Bank.

Lyžařský kouč olympijské vítězky Ester Ledecké Tomáš Bank po výhře v anketě Trenér roku.

Kateřina Šulová, ČTK

„Také bych jí doporučil, aby nečetla vzkazy na sociálních sítích. Křiklouni a ti, kteří ji nepřejí, jsou vždycky víc vidět než lidé pozitivní. Doufám, že Ester nezatratí. Protože je opravdu skvělý atlet, jen má složitých posledních čtrnáct dní. Její jízda byla pasivní, což pramenilo z toho, že byla znejistělá," dodává Bank.

Jak rychle se může Ledecká dostat zpátky do pohody? V pátek je na programu kombinace (sjezd a slalom), v neděli sjezd. „Lyžařský život takový je, každý si projde těžšími chvílemi. Není to nic, přes co by se Ester nemohla přenést. Dá to v pohodě, do týdne bude mít hlavu čistou," podotýká Zakouřil.