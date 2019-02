Následky hrůzostrašného pádu! Americká lyžařka odhalila zdevastované pozadí

„Aare 1, Laurenne a já 0. Výsledek našich včerejších pádů," napsala Vonnová k fotografii pobitého pozadí své kolegyně Laurenne Rossové, kterou ve středu vystavila na Instagramu.

Fialově, modře a červeně hrající hýždě Rossové, jež v úterním závodu rovněž upadla, studuje na snímku zblízka s monoklem u pravého oka. „Nemůžu se dočkat, jaký barevný odstín uvidím zítra," dodává Vonnová.

Americká lyžařská legenda Vonnová v úvodu tratě za terénní nerovností čelně trefila červenou branku. Vytrhla ji, praporek se jí zahákl za botu a po pádu hlavou napřed dojela po břiše až do ochranné sítě. V cílovém prostoru vše vyděšeně sledovali diváci i vedoucí a později vítězná krajanka Mikaela Shiffrinová.

K Vonnové přijeli zdravotníci, ale Američanka se po vyproštění ze sítě postavila, nasadila lyže a sjela sama sjezdovku dolů. "Teď mě bolí celé tělo, " přiznala Vonnová televizi ÖRF. "Bojovala jsem a snažila se dát do toho všechno, ale nefungovalo to. Hlava přesně ví, co má dělat, abych vyhrála, ale tělo už nespolupracuje," dodala sklesle lyžařka, jejíž kariéru poznamenaly problémy s koleny a zdravotní stav jí už nedovoluje lyžovat tak, jak by chtěla.

Dramatický pád Lindsey Vonnové v Super-G na MS v Aare

sntv

Čtyřiatřicetiletá vítězka 82 závodů ve Světovém poháru, která plánuje po šampionátu v Aare ukončit kariéru, nicméně věří, že bude moci nastoupit do sjezdu, aby se definitivně rozloučila s fanoušky.

V nedělním závodu by se tak měla potkat i s Ester Ledeckou, jíž se úterní super G rovněž nepovedlo. Olympijská vítězka z Pchjongčchangu skončila na 27. místě.

V ochranné síti skončila při úterním super-G i Američanka Laurenne Rossová.

Christian Hartmann, Reuters