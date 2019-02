Slzy jsou pryč, Ledecká se opět směje. Šla jsem si zaběhat, jsem zase ok, raduje se

Dojela do cíle čtvrtečního tréninku sjezdu, sundala brýle, na tváři jí hrál úsměv. Ester Ledecká je po splínu z úterního nepovedeného závodu super-G na MS v Aare, který oplakala, zase v dobré náladě. „Už vám tady nepláču, to je velký rozdíl," culila se po tréninkové jízdě, v níž obsadila páté místo.

Vypadá to, že jste zase v dobré náladě. Jak jste to dokázala?

Těžko říct, jak jsem si vyčistila hlavu. Šla jsem si zaběhat. A myslím, že už je to snad dobrý. Tedy, už to bude dobrý.

Jak jste ještě relaxovala?

Mám rozkoukaný seriál Přátelé, proto na vás nemám moc času a budu muset jít.(směje se) Přátelé jsou doma pořád puštěný. To je dobrá kulisa. U nich cvičím a běhám. Jinak jím a spím, víc toho nestihnu.

Po úterku vás spousta lidí podpořila na sociálních sítích. Co s vámi udělala záplava sympatií?

Všimla jsem si, samozřejmě je to strašně hezké. Měla jsem v úterý hrozně smutnou náladu, takže to, jak mi všichni posílali taková hezká přání, mě ještě víc dojímalo. Všem moc děkuju za podporu, nesmírně si jí vážím. Je cenné vědět, že mám fanoušky, kteří při mně stojí, i když se mi nedaří.

MS v Aare: Super G žen

sntv

Jaký pocit máte z tréninkové jízdy?

Dobrý, dobrý, byla fajn. Mám z ní opravdu hezký pocit. Je tam pořád spousta věcí, na kterých se musí zapracovat, a já na nich budu pracovat ráda.

Bude pro vás páteční kombinace nevšední zážitek? Slalom normálně nejezdíte.

Já se na to hrozně těším, protože trenéři mi nedovolí slalom trénovat. Ne proto, že by se mi postavili na truc, ale protože nemáme vůbec čas. A jsou, na rozdíl ode mě, chytří. Já bych totiž trénovala všechny disciplíny furt, ale to nejde. Mám radost, že jsem je přinutila aspoň včera si trošku zatrénovat, dali jsme tři jízdy, v letošní zimě mám tedy dohromady čtyři. Slalom mám strašně ráda.

Ester Ledecká si vedla v tréninku výborně.

Marco Trovati, ČTK/AP

Bude kombinace příprava na nedělní sjezd, nebo také boj o umístění?

Nevím, jak to berou kluci z týmu, ale já jsem závodní typ, já nic vlažit nebudu. Pojedu to nejlepší, na co budu mít. Všechno záleží na tom, jak se vyspím, jaké budou podmínky, Doufám, že nebude moc foukat, že nebude zataženo.