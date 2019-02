Ledecká po maximu mezi lyžařkami: Když soupeřky zjistily, že pojedu kombinaci, měly záchvat smíchu

Byla v cíli samý úsměv. Stejně i šéf jejího hlavního sponzora. „Říkal mi: Bylo to super, jela jsi jako českej Pinturault (pozn. - vynikající francouzský slalomář). Dělal si srandu, pochopitelně. Ale z hlediska lyžování to prý bylo docela koukatelný, což je pro mě skvělá pochvala,“ soukala ze sebe Ester Ledecká po pátečním slalomu do kombinace na mistrovství světa v Aare, ve které skončila patnáctá.