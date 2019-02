Fantastická Smutná zopakovala druhé místo na Jizerské padesátce

Dálková běžkyně na lyžích Kateřina Smutná skončila stejně jako loni druhá na Jizerské padesátce. S více než minutovým náskokem si pro první výhru v Bedřichově dojela Švédka Lina Korsgrenová. Mezi muži se poprvé v Jizerských horách radoval z vítězství Nor Andreas Nygaard.

Za Korsgrenovou a Smutnou dojela třetí švédská obhájkyně titulu a vedoucí žena seriálu Ski Classics Britta Johanssonová Norgrenová. Na čtvrtém místě si pro nejlepší výsledek v kariéře dojela další Češka Adéla Boudíková.

Nygaard při neúčasti některých favoritů potvrdil svoje sprinterské kvality a o výhře rozhodl v závěrečném finiši. Druhý byl jeho krajan Tord Asle Gjerdalen a třetí Fin Ari Luusua. Z Čechů byl nejlepší s minutovým odstupem čtrnáctý Stanislav Řezáč.

Český fanoušek během Jizerské padesátky, závodu série Ski Classics.

Radek Petrášek, ČTK

Smutná, členka týmu eD system Lukáše Bauera, měla v týdnu žaludeční problémy, ale od začátku se držela v elitní trojce a dlouho jela s Korsgrenovou a Johanssonovou Norgrenovou, která začala na čelo ztrácet 16,5 kilometru před cílem. Loňská vítězka Vasova běhu Korsgrenová o triumfu rozhodla přesně po dvou hodinách na trati, kdy se Smutné od odpoutala a vyhrála v čase 2:27:22,2.

"Zachránily mě lyže. Asi deset kilometrů před cílem jsem měla křeče a ani nevěděla, jak dorazím do cíle. S druhým místem jsem absolutně maximálně spokojená. Chtěla jsem být na bedně a to se mi splnilo," řekla Smutná v České televizi.

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Smutná v cíli Jizerské padesátky, jednoho ze závodů série Ski Classics.

Radek Petrášek, ČTK

Mužský závod rozhodl hromadný spurt. Na stadion přijela dvanáctičlenná skupina a Nygaard se posunul do čela až v cílové rovince. Závod vyhrál v čase 2:08:09,0. "Jak sněžilo, tak se nedalo ujet. Je to krásný závod a jsem super šťastný, že jsem vydržel do finiše a vyhrál," řekl Nygaard. Další jeho krajan Morten Eide Pedersen, který útočil na hattrick, se musel s minimálním odstupem spokojit s pátým místem.

Norští běžci na lyžích potvrdili dominanci na Jizerské 50 a vyhráli pošesté v řadě. Poslední český triumf zaznamenal trojnásobný vítěz Řezáč v roce 2012.

"Jsem spokojený. Měl jsem tři dny žaludečný problémy a v první půlce jsem byl zadřenej, ale pak jsem se rozjel. Škoda, že chyběl kousek a nedotáhli jsme velkou skupinu," řekl Řezáč z českého uskupení týmu Slavia pojišťovna.

Z českých závodníků byl osmnáctý Fabián Štoček a dvacátý Jiří Ročárek. Kvůli nemoci chyběl mimo jiné lídr seriálu Nor Petter Eliassen.

Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích v Bedřichově: Muži: 1. Nygaard 2:08:09,0 2. Gjerdalen (oba Nor.) -0,3 3. Luusua (Fin.) -0,6 4. Fjeld -0,9 5. Pedersen -1,8 6. Östensen (všichni Nor.) -1,8 ...14. Řezáč -1:00,6 18. Štoček -1:20,5 20. Ročárek (všichni ČR) -1:56,8 Ženy: 1. Korsgrenová (Švéd.) 2:27:22,2 2. Smutná (ČR) -1:13,5 3. Johanssonová Norgrenová (Švéd.) -2:04,6 4. Boudíková -3:44,7 ...8 Grohová (obě ČR) -8:01,9