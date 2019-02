Ledecká na lyžích jako na snowboardu! Jako, že příště vyhraju? Vidím, že jsem si naběhla, smála se po sjezdu

Skončila jste sedmnáctá, ale jen sedm desetin od medaile. Co na to říkáte?

Byl to takový sprint, trať byla kratší, rozhodovala každá maličkost. S jízdou jsem spokojená, myslím, že jsem udělala všechno, jak jsem měla naplánované. Nevím, kde jsem ztratila nejvíc. Uděláme si s trenéry analýzu, zjistíme, v čem byl problém. Ale celkově jsem s jízdou spokojená, mám z ní radost.

Jak hodnotíte svoje výsledky na MS?

Jsem spokojená moc. Mám velkou radost, snažila jsem se udělat si to jako svoje druhé mistrovství světa na snowboardu, kde jsem byla sedmnáctá a šestnáctá. Teď mám sedmnácté a patnácté.

Ester Ledecká při sjezdu v Aare.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

Ve snowboardu jste následný třetí šampionát vyhrála. Udržíte tento trend i na lyžích?

(směje se) Vidím, že jsem si trošku naběhla. Uvidíme, jak budu snowboard s lyžemi zvládat zkombinovat. Myslím, že jsem každým rokem o kousek lepší, blíž lepším výsledkům. V celkové listině se posouvám. Teď mám taky lepší výsledky, než jsem měla na minulém mistrovství světa. Je jasné, že to jde pomalu, dělám dva sporty. Ale snažím se a dělám co můžu. Budu dřít, posouvat se kousek po kousku a je mi jedno, jak dlouho to bude trvat.

Ve Světovém poháru jste průběžně osmnáctá, na MS jste dojela patnáctá a osmnáctá. Jsou nyní tyto příčky realita?

Evidentně ano. Ale myslím si, že je to super. Ani nevím, jestli nějaká česká sjezdařka byla v historii lepší než já (pozn. - pouze Slovenka Jana Gantnerová-Šoltýsová byla desátá na OH v Lake Placid 1980, kdy se akce počítala jako MS). Mám radost, že jsem si lyžování začala zase užívat. Měla jsem pády, ale teď se zase cítím sebevědomě a užívám si to, to je pro mě hlavní.

Je pro vás důležitá zkušenost, že jste se po pádech a nepovedeném super-G dokázala zvednout?

Jsem ráda, že se to stalo. Samozřejmě je nepříjemné, že se tak stalo na mistrovství světa, ale každý den není perfektní. Byla jediná možnost, jak jsem to mohla při super-G udělat. Bylo špatně vidět, jela jsem jenom tak, abych dojela do cíle. Dobrý pocit jsem neměla, ale potřebovala jsem zjistit, že umím ještě dojet do cíle. Pak jsem krůček po krůčku mohla v trénincích stavět zase všechno od začátku.

Co říkáte suverénní jízdě vítězné Štuhecové a bronzu loučící se legendy Vonnové?

Mám z nich velkou radost, obě holky si to zaslouží. S Ilkou trénuju, vím, že je úžasný člověk. Nikdy není problém, abychom se k nim přidali. I přesto, že je úplně jiná liga než já. Hrozně mi pomáhá, protože jsme mini tým, je to od ní hrozně hezké. Hlásí mi i report, když máme super-G a jede s lepším číslem. Hlásí mi z cíle nahoru, abych věděla, jaká trať je. Je jako v mém týmu, moc jí přeju.