Mééé! Lyžařskou krásku přivítal přítel netradičním dortem

Lindsey Vonnová je nejlepší lyžařkou všech dob. Ve Světovém poháru vyhrála dvaaosmdesát závodů a stala se tak nejúspěšnější mezi ženami. Do vyrovnání rekordu legendárního Ingemara Stenmarka jí chyběla už pouhá čtyři vítězství, avšak ta už nepřidá, neboť se rozhodla ukončit svou kariéru.

Ve svém posledním závodě, ve sjezdu, na mistrovství světa v alpském lyžování v Aare získala bronzovou medaili. S kariérou se tak americká lyžařka rozloučila tím nejlepším způsobem, s medailí na krku. Když pak po dlouhé cestě dorazila domů, čekalo na ni překvapení, které jí připravil její přítel, hokejista P.K. Subban.

A bylo poněkud netradiční. Kuchyně byla vyzdobena vlaječkovými girlandami a nafukovacími balónky s nápisem ´Oficiálně v důchodu´. Na stole pak na ní čekal dort ve tvaru kozla, i když byl spíš víc podobný beranovi. Vedle něj ležely lyže a hůlky. Z jakého důvodu zrovna, koza či kozel? Anglicky se řekne GOAT, a to je zároveň zkratka Greatest Of All Time, v překladu Nejlepší všech dob. Další koza či spíš kůzle, tentokrát plyšové, čekalo na usměvavou krásku v posteli.

Lindsey Vonnovou postavili na lyže poprvé už ve dvou letech. V sedmi rocích začala se závoděním a prokazovala, že je velký talent. Navíc byla už jako malá cílevědomá, ještě na základní škole prohlašovala, že chce startovat na mnoha olympiádách. Z nich si pak přivezla tři medaile, jednu zlatou a dvě bronzové. Další cenné kovy přidala na světových šampionátech, kde získala dvě zlata, tři stříbra a tři bronzy. Ovládla i Světový pohár, má čtyři Velké křišťálové glóby.