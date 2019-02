Shiffrinová je počtvrté v řadě světovou šampionkou ve slalomu

Česká reprezentantka Gabriela Capová obsadila 21. místo a zaznamenala nejlepší individuální výsledek na velké světové akci. Nemocná Martina Dubovská byla po prvním kole na 34. příčce a do druhého nenastoupila.

Třiadvacetiletá Shiffrinová vyhrála slalom poprvé v roce 2013 v rakouském Schladmingu, o dva roky později slavila doma v Beaver Creeku a předloni uspěla i ve švýcarském Svatém Mořici. "Těžko uvěřit, že jsem to dokázala. Teď tady pláču," řekla Shiffrinová, která se potýkala s nachlazením. "Každá z nás bojuje s nějakým problémem," konstatovala Američanka.

Po první jízdě vedla Švýcarka Wendy Holdenerová a útočila na třetí zlato z Aare. Vítězka kombinace a členka vítězného kvarteta z týmové soutěže vedla o 11 setin před Swennovou-Larssonovou a o 15 před Shiffrinovou.

Vlhová nemohla chytit rytmus

Vlhová figurovala na pátém místě a zaostávala o 46 setin. "Nemohla jsem chytit rytmus a všechno ztratila v první části, ale máme před sebou ještě jednu jízdu. Dám do toho všechno. Jsem silná," věřila si do druhého kola.

V něm Slovenka zaútočila, po výborném výkonu předčila čtvrtou ženu 1. kola Rakušanku Katharinu Liensbergerovou a vedla. Pak jela Shiffrihová a bezchybnou jízdou nadělila Vlhové v součtu obou kol vteřinu. "Nebyla jsem nervózní, protože jsem vzhledem ke svému stavu sotva popadala dech. Nejtěžší bylo vydržet. V druhém kole jsem měla dost sil," řekla kašlající Shiffrinová. Swennová-Larssonová sice prohrála s Američankou, ale Vlhovou k nadšení publika udržela za sebou.

Holdenerová útočila po stříbru ve slalomu na předloňském MS a loňské olympiádě na zlato, ale o stupínek nejvyšší přišla po pár brankách druhého kola. Udělala chybu, na trať se sice vrátila, ale propadla se na konečné 17. místo.

Sbírka medailí se rozrostla

Shiffrinová získala na šampionátu v Aare po triumfu v super-G druhé zlato, z obřího slalomu má ještě bronz. Z mistrovství světa má už pět zlatých a celkem sedm medailí, jen o jednu méně než americká rekordmanka Lindsey Vonnová.

Tři medaile vybojovala rovněž Vlhová, vítězka obřího slalomu a první slovenská mistryně světa, která byla ještě druhá v kombinaci. "To jsem nečekala a je to skvělé. Doma jsou lidé nadšení a to mě naplňuje," radovala se.

Capová byla po prvním kole dvaadvacátá, ve druhém kole udělala chybu v horní části, ale zbytek trati projela čistě a vzhledem k výpadkům soupeřek si o místo polepšila.

Na startu bylo celkem 97 slalomářek. První kolo dojela třiašedesátka z nich a poslední Celine Martiová z Haiti jela skoro dvakrát tak dlouho než Holdenerová.