10 let od MS v Liberci: Pachuť v místních zůstává

„Na MS v Liberci mám i po deseti letech skvělé vzpomínky. V mé kariéře to byl jediný šampionát na území České republiky, takže to pro nás znamenalo obrovskou motivaci. Ale zároveň jsme cítili i obrovský tlak. Bohužel v těch letech mě hodně zužovaly zdravotní problémy s průduškami a astmatem, které v této sezoně vyvrcholily, hodně jsem marodil. Ovšem přes všechny problémy, které byly s Libercem spojené, to pro mě byl skvělý šampionát. Odvezl jsem si stříbrnou medaili, kdy jsem do posledního mezičasu dokonce vedl, ale nakonec jsme se musel stejně jako v Turíně 2006 sklonit před dá se říci legendárním Andrusem Veerpalem. Po sportovní stránce a co se týká atmosféry neměl Liberec chybu. Samozřejmě si uvědomuju i návaznosti jako nevyřešené dluhy a další věci, které mě strašně mrzí. Ale jinak od všech sportovců z ostatních zemí jsem měl vždy jen tu skvělou zpětnou vazbu, líbilo se jim tady. Mrzí mě i to, že Vesec není v zimě častěji využívaný, možná využívatelný, nevím, jaké slovo je správné, ale přímo MS tam bylo super.“