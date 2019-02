Mistři světa Hirscher a Shiffrinová mají šesté slalomářské glóby

Třiadvacetiletá Američanka korunovala další trofej vítězstvím, o šest let starší Rakušan Hirscher vypadl po chybě ve čtvrtfinále, což mu nicméně stačilo. Nejlepší lyžař posledních let má po dnešku glóbů již osmnáct, Shiffrinová osm.

Shiffrinová ve dvoukolových soubojích vyřadila všechny čtyři soupeřky. Ve finále i Němku Christinu Geigerovou, připsala si 57. vítězství ve Světovém poháru a již 14. v sezoně, čímž vyrovnala rekord Vreni Schneiderové ze sezony 1988/89. "V každé jízdě jsem byla dobrá, ale ne nejrychlejší. Ale jezdila jsem vyrovnaně a dnes večer to stačilo. Byla to zábava," řekla Američanka, která se stále potýká s nachlazením.

Po dalším triumfu oznámila, že vynechá víkendové závody v Crans Montaně i další týden v Soči. Na svahy se vrátí ve Špindlerově Mlýně, kde jsou 8. a 9. března na programu obřím slalom a slalom. V českém středisku v březnu 2011 debutovala v 15 letech ve Světovém poháru; v obřím slalomu nepostoupila do 2. kola a stejně dopadla i o den později ve slalomu.

Američanka Mikaela Shiffrinová je počtvrté v řadě mistryní světa ve slalomu.

Marco Trovati, ČTK/AP

Slovenská rivalka Shiffrinové Petra Vlhová skončila po chybě na skoku ve Stockholm ve čtvrtfinále.

Hirschera o slalomářský glóbus mohl jen teoreticky připravit jediný soupeř: Francouz Clément Noël. Rakušanovi však v dnešním paralelním závodu stačilo vyřadit jediného soupeře, což se mu povedlo. Ve čtvrtfinále poté také po chybě na skoku již nedohnal půlsekundovou ztrátu na Švýcara Ramona Zenhäuserna, pozdějšího vítěze závodu.

"Souboj s Ramonem, to je jako souboj Davida s Goliášem," složil Hirscher poklonu nejlepšímu lyžaři v paralelních závodech v současnosti s narážkou na jeho vysokou postavu. "Jsem rád, že jsem s ním dokázal držet krok. Dopadlo to pro mě super. Mám glóbus a to byl jeden z důvodů, proč jsem sem přijel," řekl Hirscher.