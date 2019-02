Norský favorit splnil cíl. Naštvaný Rus po něm vystartoval a byl diskvalifikován!

Klaebo se v jednom z oblouků tlačil dopředu před Usťugova, což se mu povedlo. Rusovi však přitom uzavřel cestu a tomu už se nepodařilo propracovat se do cíle na lepší než pátou pozici, což znamenalo vyřazení.

Naštvaný Rus po příjezdu do cíle do Nora, jenž doběhl druhý, lehce najel. Pak do něj ještě strčil rukou a oba si vyměnili několik jistě nelichotivých vět. Od rozhodčích pak Usťugov dostal druhou žlutou kartu a byl diskvalifikován. Následný protest ruské výpravy jury zamítla.

"V kvalifikaci mi to moc nešlo, bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal od čtvrtfinále do tempa. Ve finále jsem chtěl jet do finiše z druhé pozice, což se mi povedlo a teď tady stojím jako vítěz," usmíval se norský mladík, letošní vítěz Tour de Ski a vedoucí muž Světového poháru, který bude na MS útočit na další tituly.

Zklamaný Usťugov si později sypal popel na hlavu: "Omlouvám se všem, je to především moje chyba. Jen semifinále, to není výsledek, pro který jsem na mistrovství přijel," citoval ruského reprezentanta server sportexpress.ru.

Náplast na zklamání ruské výpravy přiložil alespoň Gleb Retivych, který ve finále na 1,6 kilometru dlouhé trati vybojoval bronz.

Nor Johannes Hösflot Klaebo (vlevo) a Sergej Usťugov z Ruska v konfliktní situaci v cíli.

Žádný z českých mužů nepostoupil z kvalifikace.

