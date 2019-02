Mistryně světa Samková vyhrála závod Českého poháru na Božím Daru

Samková zvítězila před Sárou Strnadovou a Polkou Zuzanou Smykalovou. Další reprezentantka Vendula Hopjáková obsadila čtvrté místo.

"Je to sice zmrzlejší, ale už to povoluje a pro mě to byl samozřejmě trénink," řekla světová šampionka z amerického Solitude v České televizi. Na českém území závodila poprvé od předloňského ledna, kdy jela dvakrát na Dolní Moravě.

Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 a bronzová medailistka z loňských her v Pchjongčchangu má před sebou příští týden Světový pohár ve španělském Baqueira Beret. Finále seriálu je pak na pořadu 16. března ve švýcarském Veysonnaz.