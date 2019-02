Můstky nesoucí Raškovo jméno se mohou stát světovými. Janda nastiňuje, kde hledat potřebné stamiliony

Bezmála půl miliardy korun má stát modernizace Skokanského areálu Jiřího Rašky ležícího na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Pokud by se našly prostředky na jeho přestavbu a dobudování, stal by se podle exreprezentanta, stávajícího předsedy skokanského úseku Svazu lyžařů ČR a poslance Jakuba Jandy jedním z nejmodernějších skokanských areálů na světě.

Areál v lokalitě Horeček leží na pozemcích Frenštátu, Trojanovic a TJ Dukly Frenštát pod Radhoštěm. Vznikl v letech 1969 až 1973 a disponuje můstky K90, K45, K20 a K9. Jsou však hodně zastaralé a skákat se na nich dá jen v létě. Moravskoslezský kraj už proto spolu s frenštátskou radnicí uhradily 700 tisíc korun za architektonicko-urbanistickou studii.

Ta počítá s dvěma etapami přestavby. V té první by se z můstku K90 stal můstek K100, došlo by na přípravu společného doskočiště, rekonstrukci tří malých můstků a vybudování nové skokanské věže s rozhlednou, správního objektu s muzeem Jiřího Rašky, ochozů pro 10 tisíc diváků a parkoviště. Druhá zahrnuje stavbu nového můstku K80 a moderní lanovky.

Pohled na možný výsledek případné modernizace Skokanského areálu Jiřího Rašky.

Vizualizace TJ Dukla Frenštát pod Radhoštěm

Pokud by šlo všechno hladce, první etapa za 315 milionů by měla být hotova do konce roku 2023, druhá by stála 160 milionů a hotova by měla být do roku 2030. Areál by pak prý mohl hostit i závody Světového poháru či mistrovství světa.

Modernizace počítá také s novou věží s rozhlednou či muzeem olympijského vítěze.

Vizualizace TJ Dukla Frenštát pod Radhoštěm

„Ty můstky by byly schopny i zimního provozu. Dnes přitom nemáme v České republice jediný můstek, mluvíme-li o můstku K95 nebo K90, který je schopný zimního provozu. Frenštát by byl jediný, protože Harrachov nám v létě zavřeli a my to z hlediska podpory mládeže potřebujeme," upozornil Janda, jenž se zároveň i jako poslanec bude snažit o nalezení financí na modernizaci.

Ze čtyř na pět by mohl vzrůst počet můstků ve Skokanském areálu Jiřího Rašky.

Vizualizace TJ Dukla Frenštát pod Radhoštěm

„První bod je, aby se to podařilo zařadit do Národního investičního plánu. Když se to podaří, tak už by se připravovala projektová dokumentace a dělaly by se další kroky," nastínil Janda, který věří, že se peníze najdou. „Do Planice šla nějaká miliarda a asi z 95 procent to platila EU," upozornil Janda, kde je údajně možné peníze hledat.

Poslanec Jakub Janda (ODS).

Milan Malíček, Právo

„Je to krajské stříbro a chceme něco udělat pro tradici Jiřího Rašky. Máme dvě možnosti. Buď ten areál shnije nebo ho posuneme do 21. století," prohlásil náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny (ODS).

Podle spoluautora studie Dušana Rosypala je investice do skokanského areálu ve Frenštátě velkou příležitostí pro město, kraj i celou republiku. „Využijme potenciálu olympijské medaile Jiřího Rašky. Po přestavbě by měl areál komplexní nabídku můstků. Chceme povýšit Frenštát na to, aby byl srovnatelný se skokanskými středisky v Německu, Rakousku nebo slovinské Planici."