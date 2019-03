Sexy hvězda Vonnová to doma rozjela. Fanoušci jen žasnou

Je krásná. A taky dokáže pobavit. Americká hvězda Lindsey Vonnová se zase předvedla v plné parádě. Sympatická blondýnka to rozbalila tentokrát nikoliv na svahu, ale na sociálních sítích. Zveřejnila tam video, kde si dává do těla a ještě u toho uklízí byt. A to všechno s připomínkou, že jí sestra na všechno řekla, že je podivínská. Posuďte sami, zda je lyžařská hvězda sexy i při úklidu.