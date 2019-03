Ke krevnímu dopingu se přiznal i estonský běžec na lyžích Kärp

Kärp v rozhovoru pro list Ohtuleht přiznal, že mu doktor pomáhal s krevním dopingem. "Hluboce lituju, že jsem se kdy tak hloupě rozhodl," prohlásil běžec. Kontakt na německého lékaře dostal stejně jako další estonský závodník Karel Tammjärv od trenéra Matiho Alavera.

Krevní doping ale nikdy nesplnil Kärpovo očekávání. "Nedostal jsem se do dvacítky, a to jsem si vážně myslel, že s pomocí dopingu budu patřit do top 10. Ale fakt je, že to nepomohlo," prohlásil s tím, že nejlepších výsledků dosáhl ještě předtím, než s dopingem začal.

Rakouský dopingový hříšník Max Hauke na archivním snímku.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Skandál odstartoval minulý týden na mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu, na němž rakouská policie zatkla pětici sportovců. Vedle Tammjärva byl zadržen další Estonec Andreas Veerpalu, syn dvojnásobného olympijského vítěze Andruse, Rakušané Max Hauke s Dominikem Baldaufem a Kazach Alexej Poltoranin.

Při souběžné razii v Erfurtu zadržela německá policie mimo jiné lékaře Schmidta. Následně se ke spolupráci s erfurtskou ordinací přiznali i rakouští cyklisté Stefan Denifl a Georg Preidler.