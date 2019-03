Česky umím jen ahoj a Špindlerův Mlýn, vtipkovala megastar Shiffrinová. Vyjádřila se i k Ledecké

Rázným krokem vešla do hotelového sálu, na tváři jí hrál úsměv. „V češtině ne, prosím. Umím jen ahoj a snažím se vyslovit Špindlerův Mlýn," zažertovala Mikaela Shiffrinová před čtvrtečním setkáním s tuzemskými médii v Krkonoších. Právě tam v roce 2011 vlétla do Světového poháru. Teď se hvězdná Američanka vrátila jako nejlepší lyžařka světa. Na svazích ve Svatém Petru bude v pátek usilovat o 58. triumf ve Světovém poháru.

Vzpomenete si na vaši premiéru ve Světovém poháru před osmi lety?

Byla jsem nadšená, že jedu první svěťák. Začínala jsem tady kariéru a neměla tušení, že se to takhle vyvine. Je nádherné se sem vrátit, je to trošku jako se vrátit v čase. Tehdy jsem jela dva dny před mými šestnáctými narozeninami, takže premiéra pro mě byla nejhezčím dárkem. Pamatuju si ale spíš takové divné věci.

Jaké?

Kopec, nebo jak jsem sedala na vlek. Viděla jsem všude ty červené plůtky, všechno mi připadalo mnohem větší než na závodech, na které jsem byla zvyklá.

Americká sjezdařka Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně.

Sport-invest

A závod?

V obřáku jsem tehdy nebyla na nejlepší úrovni, ve slalomu jsem se cítila dobře. Byla jsem trochu zklamaná, ale zároveň i ráda, protože jsem byla blízko postupu do druhého kola.

Vaší největší soupeřkou v letošní sezoně je Slovenka Petra Vlhová. Jste překvapená?

Už je to dlouho, co jedna proti druhé závodíme. Jsme stejně staré, jsme ze stejné kategorie. Vždycky, když jsme šly do nové věkové kategorie, byla asi nejlepší závodnice v technických disciplínách. Když jsme přešly mezi dospělé, nebyla jsem překvapená, že jsem ji viděla na Světovém poháru. Poprvé vyhrála, když jsem byla zraněná. (pozn. - v prosinci 2015 v Aare). Teď je super silná nejen ve slalomu, ale i v obřáku. Je zajímavé mít takovou soupeřku.

Máte z ní respekt?

Pokaždé je to bitva. V den závodu se dívám, jak se jí daří.

Mikaela Shiffrinová během tréninku ve Špindlerově Mlýně.

Vlastimil Vacek, Právo

V Krkonoších chybí nejlepší Češka Ester Ledecká, která dala přednost Světovému poháru ve snowboardu. Jak vnímáte, že se věnuje dvěma sportům?

Ester je supercool, fajn člověk. Nemusí vybalancovat pouze rozdílné závody, ale dva různé sporty. Umím si představit, jak složité je najít způsob, aby mohla být nejlepší v obojím. Pro nás všechny je to něco mimořádného.

Trávíte spolu čas při závodech?

Občas se potkáváme při inspekcích trati. Ostatní holky často odjedou a my dvě tomu věnujeme delší čas. Pokaždé ji ráda vidím, je zábavná.

Jaký druhý sport byste si vybrala vy?

Těžko říct. Pokud bych si opravdu mohla vybrat něco, v čem budu automaticky dobrá, beru tenis. Mým nejoblíbenějším hráčem je Roger Federer, miluju ale i Djokoviče, Nadala. Ráda jsem sledovala Murrayho. Tenis by byl můj vysněný svět. Ale ne, lyžování mi stačí. (směje se)