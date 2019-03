Sám proti Norům. Řezáč plánuje odvetu na Birkebeineru

Řezáč na nejslavnějším laufu na světě obhajoval sedmé místo a v neděli cílovou bránou projel jako šestý. Umístění samo o sobě fantastické, český běžec ale sám cítí, že ke stupňům vítězů nebylo daleko. „Cítil jsem, že mám dobrý finiš, a nakonec mě to šesté místo a vteřina ztráty na třetí příčku mrzela," přiznal v pátek při setkání s novináři v Praze.

Závěr závodu, který s ohledem na podmínky patřil k nejtěžším ročníkům, rozhodlo taktické řešení týmu Koteng, jehož dva členové zablokovali stopy a Tore Berdal vyrazil vstříc svému premiérovému triumfu. Za ním se pak rozhořel prudký boj o další místa a Řezáč se nakonec musel smířit s šestou příčkou.

Norská přesila na Birkebeineru

Týmovou spolupráci trojice Norů ale člen týmu Slavia pojišťovna nebere jako nesportovní. „Jezdil jsem v norském týmu a na poradě se vždy řeklo, že poslední tři kiláky jede každý sám za sebe. Podobná taktika se dala udělat jen za daných podmínek, kdy byl vlivem čerstvého sněhu omezený počet stop. To, že zvolnili a zbrzdili ostatní, neberu jako nesportovní. Gjerdalen a spol. na to mohli zareagovat. Podle mě to podcenili a třeba Nygaard mohl určitě udělat víc, měl Berdala stíhat. Já jsem to dotahovat nemohl, byl jsem tam sám," líčil zkušený závodník, který se při své jednadvacáté účasti na Vasově běhu vešel popatnácté do elitní desítky.

Po návratu ze Švédska má Řezáč klidnější režim a snaží se vstřebat únavu, aby byl za dva týdny fit na další souboj s norskými rychlíky na slavném Birkebeineru z Reny do Lillehammeru. „Bude tam ještě víc Norů než na Vasově běhu a pro mě je to úplně top obsazený podnik. Chtěl bych zkusit dojet do první patnáctky," stanovil si nelehký cíl.

O pokračování kariéry diskutuje s manželkou

Ze zkušenosti už ví, že po Vasově běhu potřebuje na regeneraci týden, postupující věk prý ale vyhánění únavy neprodlužuje. „Od třicítky to cítím úplně stejně. Při Vasáku se únava nastřádá, už dvě noci před závodem špatně spíte vinou stresu, v den závodu vstáváte uprostřed noci, den po závodu vyrážíte brzy na zpáteční cestu...," vyprávěl Řezáč.

Podle výsledku závodu v Norsku se pak rozhodne, jak naloží se sezonou. „Možná se 31. března zúčastním mistrovství republiky na Mísečkách a pak bych jel asi do Finska na poslední závod SkiClassics Yläs-Levi. Možná to ale zabalím po Birkebeineru. Nerad jezdím na závody, kde vím, že skončím podprůměrným výsledkem," poznamenal.

Řezáč v dubnu oslaví 46. narozeniny a na rovinu přiznává, že doma probíhají čilé diskuse, zda by neměl vrcholovou kariéru pověsit na hřebík. „Žena na mě tlačí, abych už skončil a byl víc s dětmi. Dvanáctiletý syn závodí na lyžích a jde mu to docela dobře, starší dělá biatlon a už trénuje ve Sportovním centru mládeže. Uvidíme...," nechává si otevřená vrátka.